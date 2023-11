¿Qué canciones no pueden faltar en el concierto de Blur en Bogotá?

Aunque Dave Rowntree,el baterista de la banda más famosa del Brit Pop (y con mayor vigencia y corazón que Oasis (grupo con el que los medios les inventaron una batalla campal), haya dicho que ninguno de sus compañeros está interesado en tocar tiempo completo en Blur, lo cierto es que poder verlos este 21 de noviembre en Colombia y recordar sus grandes éxitos, le da una extraña esperanza a sus seguidores de que este encuentro no debería ser algo pasajero.

Pero la verdad, es que el Movistar Arena de Bogotá pasará a la historia por haber tenido a estos adultos que hace unos años se tomaron el mundo de la música en sus manos y haber puesto a saltar y a bailar a millones gracias a himnos como Girls & Boys o Song 2.

Blur fue un fenómeno y quienes decidieron acompañar su primer recital en Bogotá revivirán una época gloriosa cuando el pop y el rock del Reino Unido reinó en las listas del mundo. No todas las bandas sobrevivieron, pero Blur supo quedarse en la mente de sus fanáticos en todo el mundo y no tuvo miedo de reunirse, olvidar un poco la rutina y la tensión de la fama para volver a sentir la histeria de sus devotos. Rowntree está feliz de regresar a la batería, Damon Albarn-el cantante definió que era muy especial reencontrase con sus hermanos, Graham Coxon está feliz de desempolvar sus poderosos riffs y Alex James no tuvo problemas en dejar su vida en el campo para regresar con su bajo y probar ese bocado de energía que deja un público feliz y emocionado frente a la tarima.



Los integrantes de Blur (de izq. a der.): Graham Coxon, Dave Rowntree, Damon Albarn y Alex James. Foto: Reuben Bastienne-Lewis

Quienes han seguido juiciosamente la carrera de Blur, saben que su huella en el mundo de la música sobrepasa el éxito de Boys & Girls y Song 2. Esas canciones estarán definitivamente en el show de este 21 de noviembre en Bogotá. Posiblemente inicien el recital con St. Charles Square, sencillo de su nuevo disco The Ballad of Darren, como una invitación a sus invitados a sentir lo nuevo de la banda.



No podrían quedar fuera del setlist Popsecene; la melancólica Bettlebum; la fiestera Country House o la poderosa Coffee and TV; así como This is a Low o Tender. Siguiendo la dinámica de no quedarse con la joyas del pasado, Blur podría mostrar cómo suena en vivo The Narcissist, Barbaric o Trimm Trabb, antes de retomar un set con otras muy populares como Country House, End of a Century o la épica The Universal, composición con la que han cerrado sus conciertos de este año…Esa es la más predecible, aunque hay tiempo para soñar con alguna sorpresa inesperada; tipo There’s no Other Way o Sunday Sunday, así como-¿por qué no?- en más giras y más discos. El tiempo lo dirá.



