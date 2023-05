“Colombia, ¿sabían que no había hecho una gira con ustedes? ¡Ahora es el momento!” fue la frase con la que una sonriente Alicia Keys revelaba su visita al país. El video rápidamente se viralizó en redes sociales y la cantante neoyorquina puso a latir el corazón de su miles de fanáticos.



La cita por fin era una realidad, la reina del nuevo soul, que ha navegado con gran éxito entre el pop, el R&B y hasta el hiphop, se presenta el 11 de mayo en Bogotá, en el Movistar Arena (desde las 5 p.m. se abren las puertas del lugar).

“El show va a ser una locura”, presagiaba en el mismo video la ganadora de 16 premios Grammy y que estará en el escenario siguiendo el esquema trazado en su más reciente gira ‘Alicia Keys World Tour 2023’.

Keys ya se presentó en Brasil, Argentina y Chile, donde consiguió un poderoso balance entre sus clásicos, sus grandes éxitos y algo de su más reciente producción, Santa Baby, un disco con un toque más introspectivo y, hay que decirlo, con un toque navideño, que llamó la atención.



Su primer sencillo, December Back 2 June, con un aire a la música de un Michael Jackson adolescente, es una canción que, como ha dicho en varias entrevistas, está relacionada con esa necesidad que todos tenemos de darle una oportunidad al amor, ya sea en la época navideña o en cualquier mes del año.



Pero lo más importante de este concierto es que dará la oportunidad de hacer un viaje por una carrera poderosa de esta artista que ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo. Y tiene tiempo para componer casi todos los días, tocar el piano y explorar una carrera como empresaria con su propia compañía de cosméticos: Keys Soulcare.



Aunque nada puede superar el éxtasis de tocar en un escenario lleno, como ya lo vivió en São Paulo (Brasil), Santiago y Buenos Aires, al interpretar You Don’t Know my Name, Empire State of Mind, un gran clásico que cantó junto a Jay-Z; Girl on Fire, Fallin’, así como If I Ain’t Got You, esta última con la que se despidió de sus seguidores en esos recitales.

Aunque también podría dar paso en su concierto en Bogotá a Wasted Energy, A Woman’s Worth, Unbreakeable, My Boo o Calma, un cover de Pedro Capó y Farruko, que puso a bailar a todo el mundo en sus presentaciones anteriores.



Para su show en Colombia, Keys contará con Goyo, la vocalista de ChocQuibTown, que también ha desarrollado una sólida carrera como solista.

Recientemente la artista colombiana replicó en sus redes sociales la emoción de acompañar a la cantante estadounidense, a la que siempre ha considerado una influencia en su trabajo, y reconoció que la invitación a ser parte del show fue sorpresiva y sorprendente. Y sumó otra satisfacción: la cantante de Condoto recibió la semana pasada el galardón ‘Agente de cambio’ que entregó la revista Billboard en su primera edición de ‘Mujeres latinas en la música’.

Goyo es la artista invitada para tocar en el concierto. Ella Recibió un premio en la gala de la revista Billboard. Foto: Efe

Una mujer fuerte

Alicia Keys nació en Nueva York, vivió en Hell Kitchen y desde los cuatro años sabe lo que es tocar frente a un público. En 2020 escribió su autobiografía, recalcando que siempre ha tenido que sacar mucha fuerza interior para lograr sus objetivos dentro de la música. En ese libro cuenta que aprendió a tocar piano a los 7 años mientras su madre se partía el lomo trabajando para que la familia pudiera surgir. Lidiar con los peligros de la calle, pero anteponer siempre su deseo de cantar y hacer música hizo que fuera ganando espacio en el medio artístico. Sobrevivió a un ambiente lleno de violencia y drogas.



Su primer disco, Songs in a Minor, fue lanzado en junio de 2001 con la producción de Clive Davids, tras una mala experiencia de la artista con el sello Columbia. Y después se dedicaría a producir sus canciones y mantener el control creativo de su trabajo (regla que sigue hoy en día).

Pero no solo ha forjado una carrera en la música, Alicia Keys debutó en el cine en la cinta de acción Smokin Aces, con Ben Affleck y Andy García, así como en The Nanny Diaries y en la serie Empire, pero esta noche sus seguidores la tendrán cerca y podrán sentir su talento en el piano y esa voz que, posiblemente, gritará por primera vez: ¡Buenas noches, Colombia!

