El pasado sábado 19 de noviembre , Maluma, Nicky Minaj y Myriam Frases estrenaron la quinta canción oficial del mundial de Catar 2022, la cual ha sido muy criticada por la audiencia, debido a su letra y a la coyuntura que se vive en ese país árabe. No obstante, ha recibido gran acogida del público y ya cuenta con más de 15 millones de reproducciones en YouTube.



‘Tukoh Taka’ es el nombre de la composición y desde hace casi una semana se mantiene entre el top de videos más vistos en la plataforma. Se espera que siga creciendo el flujo de audiencia en los próximos días a razón a la disputa de la copa Mundial de fútbol que sigue dando sorpresas en materia futbolística.



En principio las opiniones fueron divididas, pues muchos afirman que la composición audiovisual que acompaña a la melodía tiene algunas similitudes con clip de ‘Waka Waka’, canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 y que fue interpretada por la barranquillera Shakira.

Por otro lado, se ha criticado a los artistas involucrados en la canción por participar de un certamen que ha sido fuertemente denunciado por el fallecimiento de más de 6.000 mil trabajadores, que murieron durante la construcción de los escenarios deportivos a causa de supuestas condiciones de trabajo inhumanas que vulneraron los derechos humanos.



Así mismo, por la cero tolerancia que tiene el gobierno catarí con la comunidad LGTBIQ+, pues se prohibió de manera expresa actos que enaltezcan el orgullo por la sexualidad diversa durante y hasta que se acabe el certamen orbital.



Es más, la Fifa, órgano rector del deporte, prohibió el uso del brazalete ‘One Love’, que se iba a usar en modo de protesta contra la discriminación con sanciones y tarjetas amarillas a los futbolistas que saltaran al terreno de juego con él.



Precisamente Shakira y Dualipa, dos de las artistas estelares que iban a cantar durante la inauguración, decidieron no hacer parte del show a causa de las denuncias anteriormente expuestas.

❌Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza NO llevarán el brazalete 'One Love'🏳️‍🌈.



🚨La FIFA avisó que, en caso de que lo lleven, habrá sanciones deportivas para los capitanes de las selecciones. pic.twitter.com/EnRZWpI2li — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 21, 2022

Más canciones oficiales del mundial



El pasado primero de abril, el mundo se sorprendía con ‘Hayya Hayya (Better Together)’, el primer soundtrack del torneo, compuesto por el estadounidense, Trinidad Cardona, el nigeriano Davido, y la letona Aisha.



Por su parte, ‘Ahrbo’, segunda canción oficial, es interpretada por el artista de género urbano, Ozuna, el congoleño, ‘GIMS’, y por Nadir Al-Khayat, más conocido en el mundo de la música marroquí como ‘Red One’. Así mismo, la cervecera Budweiser, patrocinadora oficial del torneo, lanzó ‘The World is Yours to Take’, interpretada por el rapero Lil Baby.



A menos de un mes de que el balón rodara en Doha, salió a la Luz ‘Light th sky’ la cuarta canción oficial de Ctar 2022 y que tiene como participes a cuatro de las cantautoras más importantes del mundo árabe en la actualidad: la emiratí Balqees, la canadiense de origen marroquí Nora Fatehi, la también marroquí Manal y la iraquí Rahma Riad.



Este sería uno de los campeonatos que más canciones oficiales se han realizado hasta el momento, siendo cinco los temas avalados por la Fifa para ambientar uno de los torneos más vistos en la historia reciente de la humanidad.



