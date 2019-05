Puerto Candelaria celebra sus 20 años de película

Antes de subir al escenario en el Festival de Jazz de Beijing, los organizadores del evento les pidieron a los integrantes del grupo colombiano Puerto Candelaria que no interactuaran con los asistentes. La razón de esa petición era que aquellos movimientos masivos no eran bien vistos en China. Sin embargo, los músicos colombianos estaban tan emocionados con su presentación, y con la cantidad de personas que disfrutaban de sus temas, que no pudieron evitar hacer coreografías con los asistentes e invitarlos a cantar.

Al ver como aquella masa de gente se salía de los límites de lo establecido y se movía al ritmo de la música colombiana, de inmediato llegó un cordón de seguridad de policías para controlar la situación. Pero, los agentes tuvieron que seguirle el paso a ese extasiado grupo de personas para no terminar generando un choque. “Era una situación totalmente surrealista ver que el cordón de seguridad también se movía al ritmo de la música y de las coreografías que estábamos invitando a hacer”, recuerda Juancho Valencia, director de Puerto Candelaria, sobre aquel concierto.



Esta es una de las tantas anécdotas que el grupo ha cosechado en sus 20 años de existencia, en los que ha recorrido tantos países que Valencia ya perdió la cuenta –aunque calcula que en los últimos tres años han visitado 150 ciudades europeas–. En esas visitas han ido conquistando espectadores como una pequeña niña de ocho años en Francia que se hizo al frente de la tarima y cantó todas las canciones.



Cuando terminó la presentación, Valencia fue a buscar a aquella niña y, tras encontrarla, le hizo la pregunta más lógica, naturalmente en español: ¿Te gustó el concierto? “Pero ella no entendía español, solo era una niña francesa que amaba la música de Puerto Candelaria y cantaba sin saber el significado de las canciones”, complementa Valencia.

En estas dos décadas, el grupo ha venido consolidado un sonido propio, que empezó combinando la cumbia con el jazz, pero que ha ido evolucionando a la apropiación de otros géneros, por ejemplo, inyectándole la tropicalidad colombiana a un clásico de Mozart o dándole nueva vida a clásicos de Pacho Galán.



Esa música se complementa con una propuesta narrativa y estética que bebe del imaginario del realismo mágico de García Márquez y convive con una puesta en escena de marcadas pinceladas de irreverencia. En las pruebas de vestuario para el concierto de esta noche, por ejemplo, Valencia se probó una especie de blazer rosado, con incisiones azules y estampados de un detalle bien curioso: varios huevos fritos.



Puerto Candelaria es más que un grupo, es un pueblo imaginario en el que sus integrantes tienen sus propios alter ego: Valencia, quien comanda el teclado, es el Sargento Remolacha; Eduardo González, que también ha estado estos 20 años, es El Caballero del Bajo, y el percusionista Didier Martínez es Diggy Pajarito.



Y en ese puerto están soplando nuevos vientos, pues la agrupación lanza este viernes su nuevo trabajo discográfico, 'Cinema trópico', con un concierto en el Teatro Colsubsidio de Bogotá. El álbum contiene temas nuevos y canciones que el grupo ya había lanzado y además ha venido tocando en sus conciertos, como Amor fingido, Crazy Party y Con un minuto. En esta última se nota la influencia de sonoridades francesas.



“Es un disco que ya está en el interior del público y especialmente se ha desarrollado el mercado del world music europeo y suramericano. Digamos que se ha trabajado mucho con la sensibilidad de públicos no solamente colombianos sino de otras latitudes, eso hace que tenga una personalidad única en nuestras producciones musicales”, explica el Sargento Remolacha.



***

'Cinema trópico' tiene un invitado especial, un nuevo personaje que llega al mundo ficcional de Los Candelarios. Valencia cuenta que antes de llegar a este concierto, en ese puerto imaginario estaba rondando un globo aerostático en plena temporada de lluvias y, justo antes de que aterrizara, los gatos del lugar estaban actuando de manera sospechosa. Era su manera de prever la llegada de una nueva cantante, Catt (Catalina Calle), que llega en reemplazo de Magaly Alzate, conocida como Maga La Maga, quien se radicó en Francia.



Valencia se declara emocionado por la llegada de Calle, quien según él va a refrescar al grupo por su personalidad y por sus influencias musicales, pues antes de esta experiencia la cantante había curtido su voz en géneros como el soul y el rap. Este no es el primer cambio, ni será el último, que Puerto Candelaria afronta en su formación musical; de hecho, su director asegura que el grupo ha tenido tres formatos en estas dos décadas, algo que para él es común en agrupaciones longevas.



“A mí, como director, como productor y como creador, siempre me ayuda mucho referirme a la historia –afirma Valencia–, a lo que ha sucedido en otras agrupaciones que son instituciones, por las cuales pasan una cantidad de personas; siempre me ayuda mucho ver el ejemplo de Los Corraleros de Majagual, El Gran Combo de Puerto Rico y el mismo grupo Niche. Cuando las personas toman rumbos diferentes tú tienes que generar nuevas ideas, no remembrar, no añorar, sino darte un champú de creatividad, y refrescar las sonoridades”.



El nuevo disco también se presenta como una analogía del momento que está atravesando el grupo, pues estos 20 años significan el cierre de ciclos y entender que hay unos sonidos que ya pasaron a ser parte de la historia. Valencia ahora está enfocado en dilucidar cómo serán los próximos 20 años.



“Creo que tiene que ver mucho con las exploraciones con las canciones, también hacia volver a lo acústico. Los primeros dos discos fueron cien por ciento acústicos, con instrumentos que iban más hacia la introspección que hacia la euforia musical. Y digamos que los visitantes que empiezan a llegar tienen una considerable diferencia generacional y hace parte de la inteligencia de un grupo saber escuchar esas nuevas sangres”.

Otro de los cromosomas del ADN musical de Puerto Candelaria es empaparse de los sonidos de los países y los lugares que visitan. El grupo es como una esponja, que en sus primeros años absorbió los sonidos tropicales que se desperdigaban por toda Colombia, y que ahora se deja permear por las músicas de otras culturas. Ese mestizaje ha ido configurado un sonido que es difícil de clasificar, tal vez por eso el grupo puede decir que en Bogotá se ha presentado en festivales tan diversos y distintos como Jazz al Parque, Rock al Parque y Colombia al Parque.



“Esa es la pregunta ahora: ¿Puerto Candelaria a cuál... al Parque podría estar direccionado? Definitivamente nuestra alma es la curiosidad”, dice Valencia, quien añade que ahora están haciendo una pesquisa de los ‘tropicalismos’ en otros lugares, como los Balcanes, el Mediterráneo y otras geografías que no tienen que ser precisamente de Latinoamérica.



La brújula parece, entonces, indicar otro norte, lo que significaría el cierre de ciclos exitosos y fundamentales, como lo ha sido la ‘cumbia rebelde’, que de alguna manera se convirtió en su patente de corso. Para el músico el proyecto de la cumbia tiene que desarrollarse.



“Yo siempre dudo de los proyectos artísticos que no mutan, porque el arte es algo vivo, tiene que ver con la percepción de los seres humanos frente a la vida, y cada día es una percepción diferente, entonces eso tiene que transmitirse en la música. Ya tenemos que pasar hacia otro lugar para poder hablar de colombianidad, tenemos que empezar a buscar en otras direcciones y esas son las inquietudes que mueven el motor de Puerto Candelaria”.



***

Juancho Valencia, conocido como el Sargento Remolacha, ha hecho una exploración de ritmos tradicionales. Foto: Mario Barrios

Cuando Juancho Valencia y Eduardo González empezaron Puerto Candelaria estaban en la universidad y además tenían otras obligaciones; por eso, los ensayos del grupo usualmente empezaban en la inusual e incómoda hora de las 6 de la mañana. A Valencia se le quedó en el alma esa sensación de levantarse cuando todavía es de noche para ir a un ensayo musical. “Recuerdo mucho, y siempre lo habló con Eduardo, las ganas que teníamos de generar sonoridades nuevas y cómo, 20 años después, seguimos con esa misma sensación cuando entramos en un estudio, cuando nos subimos a un escenario... Seguimos siendo esos niños, totalmente inocentes, con muchas ganas”.



Paralelo al grupo, Valencia también lidera el sello discográfico de Merlín, que además de los discos de Puerto también ha producido álbumes de la trompetista holandesa Maite Hontelé, el Trópico Big Band y el Babalú Quinteto. Para el músico, es un riesgo inmenso sostener un sello independiente en medio de un ambiente musical que se ha vuelto hostil, pero la apuesta ha valido la pena.



“Las grandes compañías están muy agresivas en todas sus estrategias y en sus maneras de transmitirlas al público, y el público ha cambiado su manera de percibir la música de una forma muy rápida, que definitivamente no es positiva para las localidades, para los pequeños productores. Lo que puedo decir es que en Merlín Producciones también llevamos 20 años y, en un dicho poco vegano, podríamos decir que ya matamos el tigre y no tenemos por qué temerle a la piel”.



Además de todos los músicos que los han visitado, de aquella pequeña francesa que cantaba sus canciones así no las entendiera, o del torrente de espectadores y de policías que bailaban en su concierto en Beijing, este Puerto ha tenido visitas como las de familias con niños que sufren de autismo y que, según cuenta Valencia, solamente reaccionan a estímulos exteriores cuando escuchan la música de Puerto Candelaria.



“Ahí es cuando tú dices, claro, vale la lucha contra todos estos monstruos para entregar estas chispitas de felicidad”, finaliza el Sargento Remolacha.

¿Dónde y cuándo?

Puerto Candelaria lanza ‘Cinema trópico’ con un concierto este viernes, a las 8 p. m., en el Teatro Colsubsidio. Calle 26 n.° 25 - 40, Bogotá. Boletas desde 70.000 hasta 150.000 pesos.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

