Puerto Candelaria cumple 20 años haciendo cumbia y jazz a su manera

Summertime, el clásico del jazz que popularizaron voces legendarias como las de Nina Simone y Ella Fitzgerald, es el más reciente lanzamiento de Puerto Candelaria, la agrupación colombiana que este año regresó a sus raíces musicales en su más reciente álbum, The Secret Of The Shadow (Real Jazz Moments). Hace algún tiempo habíamos escuchado Goodbye my Honey, una composición propia.



Grabados durante la pandemia, los ocho temas del álbum están disponibles en la plataforma Patreon, una red de mecenazgo a través de la cual la quieren generar conciencia sobre la importancia de apoyar a los artistas en estos tiempos difíciles.

Este año, Puerto Candelaria cumple dos décadas de haberse convertido en uno de los grupos más representativos de las nuevas músicas colombianas, forjando sonidos propios como el jazz a lo colombiano y la cumbia underground. Juancho Valencia, fundador y director del grupo, respondió nuestro cuestionario sonoro.



¿Alguna vez ha escrito una canción que jamás se ha atrevido a interpretar?



Tengo muchas canciones que no he interpretado porque su tono no tiene que ver con mi personalidad. Tal vez estoy esperando que llegue el intérprete o la producción discográfica donde sea pertinente, que sea acorde y que estas canciones puedan vibrar y ser coherentes con un discurso estético y artístico.



¿Canta en la ducha?



Mi casa es un lugar sagrado, la música no existe, no escucho música en mi casa y, por lo tanto, tampoco genero música, no tengo instrumentos ahí. Es el lugar donde el silencio es mi tesoro más preciado.



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?



Yo tendría como 10 u 11 años y fui invitado como el pianista revelación a un encuentro de orquestas de salsa en Medellín. Recuerdo que me pagaron 5.000 pesos.

¿Cuál fue el primer disco que compró?



El primer disco que le pedí a mi padre, yo tendría 8 años, fue el de los Beastie Boys. Pero el primero que yo compré con mis propios ahorros fue Debut, de Björk, por allá en el 94 o 95.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado entre el público?



El primero de Los toreros muertos, cuando tenía 12 años; uno de Juan Luis Guerra, y uno de Edson Velandia, en el Cantadero del teatro Matacandelas.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?



Como un profesional de la fiesta, con Puerto Candelaria podría prender la fiesta con Cumbia rebelde, Amor y deudas o Hecatombe.

¿A qué cantante imitaba cuando era niño?



A Lucho Bermúdez, Michael Jackson, Thelonious Monk (un gran pianista y jazzista), Astor Piazzolla e Ígor Stravinski. Y ahora que estoy grande sigo imitando a Bermúdez, Piazzolla y Stravinski.



¿Tiene algún sitio al que vaya para inspirarse?



No tengo un sitio específico, pero Colombia me inspira, cualquier recoveco de este país es propicio para la inspiración, suceden muchas cosas contradictorias llenas de colores, sabores, drama, felicidad. Todas pasando al mismo tiempo.



¿Qué canción no se cansa de oír?



Nací moreno, la versión de La Sonora Ponceña, y El Santo Cachón, la que canta Silvestre Dangond.

¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?



Con interpretar, ninguna. Con componer, muchas, pero no se me han ocurrido (risas).



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



El pito atravesado o caña de millo, oriundo de la región zenú de Colombia, o el corno francés.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?



Los Corraleros de Majagual.

