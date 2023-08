Amy Winehouse le dejó al mundo canciones inolvidables como Rehab o Take the box. Su triste final, demasiado joven, el 23 de julio de 2011, y con tanto talento por ofrecer, dejó al mundo en vilo.

Hay muchos interrogantes sobre su vida, su pensamiento, su proceso de creación. Y parte de esa intimidad podrá descubrirse en el libro In Her Words (En sus palabras), que recoge una selección de los diarios que la artista escribía, casi de forma compulsiva, desde la niñez y a lo largo de toda su vida.



In Her Words verá la luz el 29 de agosto, poco antes del que pudo ser su cumpleaños número 40 (Amy nació un 14 de septiembre). Los padres de la estrella, Mitch Winehouse y Janis Seaton, hicieron la curaduría de la publicación.



También incluyeron su relato de cómo era Amy de niña: su forma de ser, sus gustos, sus momentos de euforia y la importancia de estos diarios.

Se dio un adelanto, del libro -que será de 288 páginas, a color- a través del diario The Telegraph. Este abrebocas de su contenido reveló anécdotas contadas por los padres.



Por ejemplo, cuentan que Amy nació cuatro días después de lo previsto, y que en casa se solía bromear sobre su “necesidad de llegar tarde”, incluso a su propio nacimiento.



También revelan que siempre buscó ser el centro de atención y como llenaba la casa de sonidos y de rudos bailando, cantando y hablando, hasta el punto de que “Amy, silencio”, era, quizás la frase más oída en la casa familiar.

Los diarios estaban desde temprana edad. Cuentan los padres que Amy pasaba mucho tiempo llenando cuadernos, hasta la madrugada. Pasaba de momentos de mucho movimiento: gritando, corriendo, bailando, a periodos de ensimismamiento, en los que escribía y dibujaba en los cuadernos casi sin parar.



Y de ahí salían los poemas que mostraba en las fechas familiares especiales.



En contraste, recordaron los padres, Amy se aburría en el colegio. Nadie negaba su brillo, pero era “incapaz de quedarse quieta” en clases. En cambio, “devoraba películas, musicales, novelas, poesía y música”, contaban.



Y siguió escribiendo diarios y notas en sus cuadernos. Pegaba recortes, anotaba pensamientos, hablaba de su propia apariencia. Y algunas de esas notas después se convirtieron en canciones.



De una discusión con su padre, de la que tomó nota en sus cuadernos, surgiría tiempo después la canción Rehab. Ya estaba en el circuito musical. Su entorno estaba preocupado por su forma de beber y le sugerían entrar a un tratamiento. “No quiero ir, papá. No tengo 90 días”, respondió. Pasaron años antes de que se convirtiera en canción, pero la semilla estaba en los diarios.



El libro reúne, en palabras de Amy, su forma de ver el trabajo, las cosas sencillas o cotidianas que la inspiraban.

Está el relato de cómo escribió Take The Box: “Había roto con su novio Chris y le había pedido a Janis que la llevará a su casa. En su regazo había una pequeña caja con las pertenencias de Chris y los regalos que le había hecho. Janis esperó fuera mientras Amy desaparecía unos minutos para dejarla. ‘Vale, mamá. Vámonos’, anunció mientras volvía a sentarse en el asiento del copiloto. Nunca volvió a mencionar a Chris. Cuando escribió y grabó esa canción, era su forma de decir: ‘He terminado con él. He pasado página’.



También en los diarios de la estrella hay declaraciones sobre los anhelos iniciales, los que más tarde cumplió en su camino en la música: “Sobre todo, tengo el sueño de ser muy famosa, de trabajar en el escenario. Es una ambición de toda la vida. Quiero que la gente escuche mi voz y olvide sus problemas durante cinco minutos... Quiero que me recuerden por ser... simplemente yo”.

