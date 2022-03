Una compilación de diez vinilos y otros tantos CD recorrerá toda la carrera musical del grupo ABBA, a los que se sumará un disco que incluirá aquellos temas que fueron publicados como sencillos, después del éxito alcanzado el año pasado con su sorpresivo "Voyage".



La banda de pop sueca por antonomasia lanzó "Voyage" en noviembre de 2021 tras 40 años sin un álbum ni apenas comparecencias conjuntas, el noveno disco de una carrera que arrancó en 1973 con "Ring Ring" y que se tradujo en ocho lanzamientos discográficos hasta 1981 con "The Visitors".

La colección se publicará el 10 de junio y agrupará todos los álbumes de estudio de ABBA, además de un disco "especialmente seleccionado de temas que sólo aparecieron como sencillos", ha anunciado en una nota este jueves la discográfica Polar/Universal Music. "Voyage" encabezó las listas en 18 países del mundo, y se convirtió en el puesto más alto de la historia del grupo en Estados Unidos, en el número 2, añade.



En este disco se incluirá en la colección junto a "Ring Ring", "Waterloo", "ABBA", "Arrival", "The Album", "Voulez-Vous", "Super Trouper" y "The Visitors", mientras que el de los sencillos tendrá piezas como "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" o "Fernando".



También lanzará la discográfica "ABBA’s Studio Album Picture Discs", que reúne todos los álbumes de estudio premiados de la banda en un formato especial de edición limitada.



El grupo sueco volverá a los escenarios el 27 de mayo en el ABBA Arena, en el Parque Olímpico Reina Isabel de Londres.



EFE