Lo que nos enseñan los superhéroes para nuestras emociones

Además de llevarnos a mundos de fantasía inolvidables, los superhéroes tienen mucho que enseñarnos para la vida, como lo explica el psicólogo argentino Pablo Nachtigall, que llega a librerías con su libro 'Superinteligencia emocional', publicado por Intermedio Editores.



Desde que era niño, Nachtigall, radicado en Colombia, sintió una especial atracción por el mundo de los cómics de Superman, Batman, Spiderman, entre otros, que le permitían volar con su imaginación. Sin embargo, antes que ellos, conoció un “superhéroe” de carne y hueso que lo marcó y le mostró los primeros valores humanos.

“Todos tenemos héroes y superhéroes dentro de nuestra familia. Algunos pueden haber muerto inclusive antes de que hayamos nacido. Poder escuchar sus historias, investigar más acerca de ellos, constituye un recurso inigualable sobre el cual podemos inspirarnos y extraer la fuerza necesaria para afrontar nuestros propios desafíos. Desde la mirada de las constelaciones familiares, provenimos de papá, mamá, abuelos y ancestros. Y cuando los honramos conscientemente, invocamos sus atributos para aplicarlos a nuestra vida”, explica.



Una de esas personas que se convirtió en una “superheroína” para Nachtigall fue su abuela paterna Ana, que con sus “superpoderes” de tenacidad y energía guerrera salvó a su esposo, que había sido encarcelado por la Gestapo por el hecho de ser judío. “En aquel momento millones de judíos eran exterminados por su condición religiosa a manos de los nazis. Y mi abuela en vez de dejarse abatir por la melancolía y desesperación de aquella situación, se ocupó de enviar a mi padre y sus hermanos a otros países de Europa donde protegían a los niños judíos”, comenta el psicólogo.



Luego, durante cerca de seis meses, ‘la abuela Ana’ se dedicó a ir sin descanso a las puertas de la cárcel para rogar que liberasen a su marido hasta que lo consiguió. “Y con ello, la familia pudo escaparse a la Argentina. ¿Qué hubiese sucedido si mi abuela no hubiese actuado como una “superheroína”? Probablemente no estaría escribiendo esto porque no existirían ni siquiera mis primos ni nuestros hijos. Toda familia tiene sus superhéroes silenciosos que debemos reconocer, honrar y agradecer, para tomar de ellos sus recursos y aplicarlos a nuestra propia vida”, recomienda Nachtigall.



Volviendo al mundo de los cómics, el psicólogo anota que algunos de sus superhéroes preferidos son Shazam, una especie de Superman mágico, que cuenta la historia de un preadolescente que al pronunciar la palabra mágica “¡Shazam!” se convierte en un adulto con los poderes de héroes y dioses mitológicos.



“Desde niño he sentido fascinación por Superman, la mitología griega y la historia. Recuerdo tener 8 años y mi madre llevarme al televisor y mostrarme la serie de ese superhéroe que acababa de salir. En ese momento me enamoré de Shazam. Este superhéroe me motiva a desarrollar mis recursos en el aspecto físico, mental, emocional y espiritual. Sobre todo, me invita a conectarme con mi niño interior a fin de experimentar mi vida con alegría, energía y entusiasmo”, anota el autor.Explica que este es un libro escrito con la energía del niño interior de Shazam, la disciplina de Batman, la calidez de Superman, la fuerza de voluntad de Linterna Verde, el poder personal de La Mujer Maravilla, la ternura de Peter Parker, la diversidad de los X-Men, la potencia de Hulk y la magia de Dr. Strange.

'Superinteligencia emocional' es publicado por Intermedio Editores. Foto: archivo particular

¿Con qué se encontrarán los lectores?



Con un libro entretenido, movilizante y que los conectará con su “niño interior” y a la vez los ayudará a reflexionar profundamente sobre su vida y encarar acciones concretas para desarrollar sus propios “poderes”, recursos internos y volverse protagonistas heroicos de sus propias vidas. Algo que todos estamos procurando de alguna manera, y que es emprender nuestro propio viaje del héroe.



¿Qué es la inteligencia emocional?



La inteligencia emocional es conocida en Oriente desde hace siglos como la sabiduría, la facultad que todo ser humano anhela desarrollar para gozar de una vida equilibrada, consciente y gratificante. En Occidente comenzó a popularizarse su término a partir del libro con el mismo nombre, publicado por el psicólogo Daniel Goleman. Por ende, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestras emociones, gestionarlas adecuadamente con lo cual experimentamos bienestar, equilibrio y conciencia. A partir de ese estado de manejo consciente, podemos vincularnos adecuada y colaborativamente con nuestros familiares, pareja, vecinos, colegas y amistades. Por ello es considerada la habilidad más importante a desarrollar en nuestra vida, porque es la responsable de generarnos felicidad, tranquilidad y potencia. Sin un cultivo apropiado de la misma, quedamos expuestos con mucha facilidad a diversos trastornos emocionales (depresión, cuadros de ansiedad y estrés, síntomas psicosomáticos), conflictos vinculares y problemas de salud.

Dicen que ha llegado a convertirse en la cualidad principal en el mundo laboral…



Como consultor de empresas y psicólogo clínico, compruebo con mucha satisfacción que la inteligencia emocional se ha convertido en la competencia más demandada en ejecutivos, líderes y empleados de las organizaciones de toda clase de sectores e industrias. El motivo principal es que es fundamental tener líderes con capacidad de adaptarse al contexto cambiante, construir equipos eficientes y generar climas armónicos de trabajo.



¿Qué nos enseñan los superhéroes?



Los superhéroes nos enseñan a reconocer nuestras propias fortalezas y dificultades que nos vuelven seres humanos. También nos ofrecen rutas de entrenamiento focalizadas para volvernos personas con mayor poder personal, confianza, autoestima y capacidad de liderazgo. Como todo arquetipo poseen un lado luminoso que nos despierta admiración, así como también un lado oscuro compuesto de sus dificultades y defectos con los que podemos identificarnos y aprender a concientizar.

¿Cómo podemos ser superhéroes de nuestras vidas?



Un superhéroe proviene del arquetipo del héroe, el cual refleja la persona con capacidad de salir de su mundo conocido, afrontar sus pruebas, desarrollar coraje, visión, generosidad y compromiso con una causa más allá de su individualidad y ego. En ese sentido millones y millones de colombianos actúan como superhéroes al levantarse temprano, preparar el desayuno a sus hijos para que puedan ir a la escuela, y luego se disponen a trabajar todo el día para traer el sustento a sus familias… ¿qué más heroico que esa acción tan frecuente? Los superhéroes simplemente nos ofrecen de manera obvia y exagerada un reflejo de poderes y actitudes heroicas que podemos aprender a manifestar a nivel profundo a través de la psicología e inteligencia emocional.



¿Qué nos enseñan las zonas oscuras de los superhéroes?



Desde la mirada de C.G. Jung, psiquiatra y creador del análisis jungiano, todo arquetipo posee un lado luminoso y otro oscuro. La oscuridad no se refiere a algo malévolo o diabólico, sino a aquello de lo que podemos estar poco conscientes y precisamos concientizar. Por ejemplo, Superman posee poderes deslumbrantes y una actitud de boyscout que todos admiramos. Sin embargo, también posee una moralidad que por momentos puede resultar exasperante y generar rechaza en otros. Su aspecto oscuro nos invita a mirar el nuestro en relación a lo momentos que podemos actuar de manera juzgona y avasallante, intentando imponer a los demás nuestra escala de valores morales.

Nachtingall es autor de otros siete libros de superación personal, publicados en Colombia, Argentina y Uruguay. Foto: Milton Díaz/ EL TIEMPO

Hablemos de algunos superhéroes que usted aborda en los capítulos. ¿Qué nos enseña Batman?



Batman es uno de los superhéroes más fascinantes, ya que sin tener poderes meta humanos es uno de los más cautivantes y poderosos. Él no depende de super fuerza, ultra velocidad o un anillo de poder. Sino de sí mismo. Él es el arquetipo del guerrero, alguien que debe entrenarse cada día a nivel físico, psicológico y mental para detentar un alto nivel de desempeño. De el aprendemos a desarrollar la tenacidad, disciplina y auto confianza en nuestros recursos. Tan solo reflexionemos, ¿Qué clase de logros obtendríamos en nuestra vida si no desarrollásemos la disciplina, confianza personal y perseverancia de este héroe? También aprendemos la importancia de hacer un uso sabio de nuestros recursos financieros. Porque si bien el es multimillonario, es un gran gestor de su fortuna que le permite seguir combatiendo el crimen organizado con un propósito y recursos renovados. La inteligencia emocional financiera es una subhabilidad indispensable para crear prosperidad.



Hay uno clave que nos conecta con la idea del niño interior: Shazam…



Desde la mira psicológica todos portamos un aspecto infantil-emocional que guarda nuestros recuerdos de niñez, tanto los dolorosos como los gratificantes. Millones de adultos descuidan este aspecto psicoemocional y terminan cayendo en consumo de drogas, alcohol y otras compulsiones con un deseo de conectarse y sanar recuerdos dolorosos que han llevado dentro de sí mismos. Detrás de una adicción suele esconderse un profundo dolor por situaciones de maltrato, exigencias y falta de amor presente por parte de los padres. Por todo ello, Shazam representa nuestra capacidad como adultos de conectarnos con este niño interior o aspecto emocional; reconocer lo que sentimos, abrazarlo y procesarlo. Como psicólogo suelo tratar muchos adultos que al estar desconectados de su niño interior, sufren depresión, cuadros de ansiedad y no encuentran un sentido de placer en sus vidas. Shazam nos invita a conectarnos con el placer de estar vivos, desarrollar actividad lúdicas que nos generen alegría y energía. Caminar en la naturaleza, jugar con amigos, hacer cosas que nos gusten nos permitan experimentar el poder de este superhéroe y nos conectan con la alergia de vivir.

¿Y que nos aporta Superman?



Superman nos brinda múltiples lecciones psicoespirituales para crear prosperidad integral en nuestra vida. Para empezar, desde que es un bebé recibe un mandato por parte de sus padres biológicos de conectarse con sus poderes y darles un uso constructivo que optimice el bienestar de los habitantes de la Tierra. Pensemos en esto aplicado a nuestra vida. ¿Qué clase de profesional, emprendedor o trabajador deseamos ser? ¿Aquel que solo mira sus propias necesidades o aquella persona que procura aportar su granito de arena para hacer un mundo mejor? Una persona que encara su actividad comercial con valores de integridad, carisma y vocación de servicio, como muestra Superman diariamente, genera un aura magnética que nos proporciona afecto, respeto y oportunidades de trabajo. Todo ello nos genera prosperidad equilibrada.



Es curioso, ¿por qué dedica un capítulo a Ricky Martin?



En realidad, es un ejemplo viviente del superhéroe NorthStar de Marvel Comics que aparece en mi libro, quién es el primero en aparecer en la portada de una revista de comics en el 2012, cuando se anuncia el primer casamiento homosexual entre él y otro mutante. Aquello fue un hito en el mundo, ya que introduce el matrimonio igualitario lo cual ha sido un gran avance, más allá de las polémicas y discusiones filosóficas-religiosas, que nos permite avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Por ello coloque la historia de Ricky Martin y como se ha permitido salir del closet, para comunicar al mundo su homosexualidad. Me ha parecido un bello ejemplo de la importancia capital para la salud mental de cualquier persona, reconocer lo que somos, nuestros valores, elecciones y necesidades, y sentirnos libres de actuar desde ese lugar, sin intentar reprimirlas. Ricky Martin había pasado muchos años de su vida intentando mostrar una imagen de alguien que no era, eso lo había llevado a padecer depresión e inclusive intentos de suicidio. Ese capítulo es inspirador porque nos habla de salir de nuestro propio closet, y mostrarnos al mundo como somos y que nos emociona, más allá de la elección vocacional, sexual, emocional o artística que elijamos. Todos nos merecemos una vida de libertad y de rodearnos de personas que nos amen, acepten y estimulen a ser nuestra mejor versión. Y Ricky Martin ha mostrado con su ejemplo, un mensaje inmensamente potente para el mundo.

Nachtingall también es consultor empresarial. Foto: Milton Díaz/ EL TIEMPO

Volvamos a los héroes familiares. Ellos también tienen herencias negativas. ¿Cómo reparar esas heridas?



Desde la mira psicoterapéutica sistémica transgeneracional, resulta extremadamente importante concientizar nuestro legado familiar del linaje paterno así como el materno, a fin de volvernos personas más lúcidas, sabias y no repetir historias desafortunadas familiares. Nuestro propósito es unir e integrar, no excluir. Y eso lo logramos a través de un proceso psico espiritual que conlleva el cultivo de la inteligencia emocional. En ese sentido, encarar el trabajo psico espiritual, es quizás la tarea más sagrada que podemos llevar a cabo por nosotros mismos y quienes nos rodean, ya que nos permite volvernos personas equilibradas en vez de repetidores seriales de pautas inadecuadas familiares. En Colombia resulta harto frecuente observar cientos de miles de familias que padecen violencia, conflictos y falta de comunicación porque sus integrantes no emprenden un trabajo psicológico para reconocer y sanar las herencias familiares. Por ende permanecen “dormidos” y repiten herencias que han visto en padres y abuelos, y las trasmiten a sus hijos, perpetuando un circulo vicioso interminable de dolor, sufrimiento y malestar. Por ello, realizar un trabajo psico espiritual adecuado, leer libros relacionados con esto como el que he escrito con ayuda de nuestros superhéroes favoritos, puede resultar de gran ayuda para alquimizar nuestra herencia familiar inadecuada, honrar nuestros ancestros y tomar su fortaleza para nuestra vida actual.



¿Qué más incluye en cada capítulo?



Mi libro toma cinco superhéroes muy famosos de DC Comics y otros cinco de Marvel. En este caso tenemos a Superman, Batman, Mujer Maravilla, Linterna Verde y Shazam, junto a Spiderman, Hulk, Dr. Strange, Northstar, X Men. Cada capitulo habla de uno de estos superhéroes, contando como ha surgido en el mundo del comics, y que lecciones psico espirituales de inteligencia emocional podemos aprender de ellos para desarrollar sus poderes y recursos en nuestra propia vida. Al termino de cada capítulo, hay un super test de auto conocimiento muy interesante para que el lector pueda reflexionar y chequear como se encuentra en relación a las habilidades y cualidades de ese héroe n cuestión. Finalmente hay una serie de tips para que la persona pueda comenzar a desarrollar y cultivar los recursos de ese superhéroe en su propia vida.



