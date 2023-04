Latinoamérica: las raíces que compartimos II

Jorge Volpi, Juan Miguel Álvarez, Juan Casamayor. Modera Diana López Zuleta

Viernes 28 de abril

4:00 p. m.-5:50 p. m.

Gran salón Raíces D



Tres especialistas en la región latinoamericana ―el ensayista mexicano, el cronista colombiano y el editor español― conversan, cada uno desde su labor, con Diana López Zuleta, sobre su visión del estado actual de la salud del continente en materia de política y cultura.

Encuentro de libreros

8:00 a.m. a 10:00 a.m. Talleres 3



En el cierre de este evento, que hace parte de las Jornadas Profesionales de la FILBo, se tratarán temas relacionados con la red de librerías y la cadena del libro en la región y los retos y oportunidades de las librerías independientes.



***



Italo Calvino, hombre de letras. Conversación con Santiago Gamboa

Santiago Gamboa. Modera Alessandra Merlo

Viernes 28 de abril

5:00 p. m.-5:50 p. m.

Gran salón Raíces A



El escritor Santiago Gamboa reflexiona sobre la figura de Italo Calvino a partir de la lectura y larga frecuentación de sus obras, pero también acerca del papel que el autor italiano tuvo como editor en el panorama literario de su país.



***



Niños y niñas. FILBo Poesía

La poesía y las imágenes: lo que las palabras no alcanzan a expresar

Roger Ycaza y Nobara Hayakawa. Modera Carlos Martín Riaño.

Viernes 28 de abril

5:00 p. m.-5:50 p. m.

Gran salón Raíces B



Royer Ycaza (Ecuador) y Nobara Hayakawa (Colombia), ambos ilustradores de reconocida trayectoria, conversan con Carlos Martín Riaño (Colombia), diseñador, ilustrador y docente, sobre el poder poético y evocador de las imágenes, los límites de las palabras y lo que sucede cuando se encuentra unas con otras.



***



Jóvenes. Raíces

El enigma del origen: La sirenita de Hans Christian Andersen interpretada por Benjamin Lacombe

Benjamin Lacombe

Viernes 28 de abril

4:00 p. m.- 4:50 p. m.

Auditorio José Asunción Silva



Benjamin Lacombe (Francia) reinterpreta el cuento clásico La sirenita de Hans Christian Andersen a través de sus ilustraciones. Así, las imágenes cuentan lo que ha estado oculto: cómo La sirenita es un alter ego del propio Andersen y sus búsquedas personales. Lacombe habla sobre el reto de plasmar esta historia paralela acerca de la identidad y las implicaciones de convertirse en algo que no se es para buscar la aceptación.



***



Herramientas para proteger el agua



El derecho del agua. De las corrientes globales a los cauces nacionales se titula el libro que Cecilia Orozco Cañas presenta este viernes, a las 6 p. m., en el pabellón 3, nivel 2, estand 333 de Corferias. El libro ofrece herramientas jurídicas para proteger los bosques y las riquezas hídricas del país.