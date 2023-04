Charla con Felipe Zuleta Lleras, quien presenta su nuevo libro 'Si saben cómo soy... ¿para qué me invitan?'



Luego de 'La familia presidencial', el periodista bogotano regresa con la segunda parte de sus memorias en 'Si saben cómo soy... ¿para qué me invitan?' En esta oportunidad, Zuleta hace un homenaje singular a las mujeres de su vida. Felipe Zuleta conversará con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, el sábado 29 de abril, a las 11 a. m., en el Gran Salón Raíces C. Firma de libros en el estand de Intermedio (314A, pab. 6), a las 12 del día.

Adultos. Conversaciones que le cambiarán la vida

Lo salvaje en la ciudad

Guillermo Arriaga, Santiago Gamboa, María Fernanda Ampuero y María del Mar Escobedo. Modera Juan Camilo Rincón

Sábado 29 de abril

1:00 p. m.-2:50 p. m.

Carpa cultural



Los escritores Guillermo Arriaga (México) y Santiago Gamboa (Colombia) y las autoras María Fernanda Ampuero (Ecuador) y María del Mar Escobedo (Colombia) conversan con el escritor colombiano Juan Camilo Rincón sobre las formas narrativas con las que se aproximan a los modos en que lo salvaje y lo violento se apropian de la ciudad. ¿Cómo se transforman los territorios urbanos al mirarlos desde la perspectiva del crimen en la literatura?



***



Adultos. Raíces

Elogio de los clásicos y de la solidaridad humana

Nuccio Ordine

Sábado 29 de abril

4:00 p. m.-5:50 p. m.

Carpa cultural



Nuccio Ordine, considerado el ensayista italiano más conocido del mundo, premiado y doctorado honoris causa en muchos países, dijo: “Es necesario mirar la historia para entender el presente y prever el futuro”. Con ocasión del tema programático de la FILBo 2023, “Raíces”, el profesor Ordine pronunciará un discurso en torno a los clásicos y la solidaridad humana.



***



Adultos. Homenajes y efemérides

Álvaro Mutis en México: un árbol de memorias

Guillermo Arriaga, Jorge Volpi, Juan Camilo Rincón. Modera Yamit Palacio

Sábado 29 de abril

4:00 p. m.-4:50 p. m.

Gran salón Raíces A



Álvaro Mutis llegó a México en 1956 y allí se instaló para consolidar su obra y arraigar su vida. Amigo de numerosas figuras de la intelectualidad mexicana, como Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis, entre muchos otros, el creador de Maqroll el gaviero nutrió un árbol de libros, letras y memorias que lo convirtieron en referente esencial. En la celebración de los cien años del natalicio del escritor, Jorge Volpi, Guillermo Arriaga y Juan Camilo Rincón conversan con Yamit Palacio de Canal Capital sobre el valor de la literatura de Mutis como referente para el continente.



***



Adultos. Conversaciones que le cambiarán la vida

Horror y placer

María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda y Natalia García Freire. Modera Guido Tamayo

Sábado 29 de abril

3:00 p. m. - 3:50 p. m.

Gran salón Raíces D



Guido Tamayo conversa con las tres reconocidas narradoras ecuatorianas sobre la manera en que abordan en su obra el placer femenino y su relación con el horror.



***



Adultos. Presentación de libros

Errantes, de Marco Amerighi

Marco Amerighi y Juan Esteban Constaín

Sábado 29 de abril

7:00 p. m.-7:50 p. m.

Gran salón Raíces A



Errantes es la novela finalista al Premio Strega 2023, el máximo galardón de las letras en Italia. Su autor, Marco Amerighi, es considerado por muchos como una de las voces más interesantes de la literatura italiana contemporánea. En entrevista con Juan Esteban Constain.