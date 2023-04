Escribir poesía para niños y niñas: un reconocimiento a la mirada sorprendida de la infancia

Antonio García Teijeiro y Beatriz Helena Robledo. Modera Laura Acero.

Miércoles 26 de abril

5:00 p. m.-5:50 p. m.

Gran salón Raíces D



Antonio García Teijeiro (España) escribe poesía para niños y con ello ha ganado diferentes premios. Por su parte, Beatriz Helena Robledo (Colombia), escritora y poeta, no solo ha escrito poesía para los más pequeños; también ha investigado y elaborado antologías. En este encuentro conversan sobre lo que significa escribir poesía para la infancia y cuáles son las diferencias cuando se escribe para adultos. Modera Laura Acero, escritora y promotora de lectura.

Encontrarse y desencontrarse a sí mismo en la adolescencia: la novela de formación

Benjamin Alire Sáenz y Francisco Montaña. Modera Eduardo Otálora

Miércoles 26 de abril

6:00 p. m.-6:50 p. m.

Gran salón Raíces C



Benjamin Alire Sáenz (Estados Unidos) ha explorado en sus novelas esa etapa de la vida en la que se busca desesperadamente una identidad. Un momento vital de encuentros y desencuentros con las raíces, los mandatos familiares y la posibilidad de alejarse de ellos. Francisco Montaña (Colombia) ha explorado en su obra personajes que buscan hacerse un lugar en un contexto incierto. Ambos escritores conversan sobre los retos de narrar esa etapa crucial de la vida. Modera Eduardo Otálora (Colombia), escritor y docente.



***



El que piensa... ¿pierde? La filosofía y el ocio versus la construcción de sociedades productivas

Hernán Alejandro Cortés Ramírez,

Wilson Herrera Romero

Modera: Paola Andrea Fernández Zapata

11:00 a. m.-12:50 p. m. | Gran salón Raíces C



Algunos dirán que muchos filosofan cuando ven una novela, escuchan una canción o cuando ven una pieza artística. Pero también se filosofa cuando se analizan las situaciones del diario vivir o los problemas sociales, culturales o económicos. Otros dirán que la filosofía carece de oficio o que es una carrera inútil en la construcción de sociedades productivas. ¿Dónde entra entonces la filosofía en esa producción? En este FILBo Debate, por una parte, no solo destacamos la filosofía como una disciplina académica, sino, más bien, como una profesión que dedica su oficio a la reflexión sobre todos los ámbitos de la vida: desde la novela de las ocho de la noche, pasando por el fútbol que produce frases célebres como “perder es ganar un poco”, hasta los

tratados académicos de ciencia cuántica. Por otro lado, consideramos que muchas partes de la población ve a la filosofía como inútil en una época en que la construcción

de sociedades está enfocada en su producción en lo tangible y notable; por ello, filosofar y el ocio muchas veces se comparan y equiparan como si fueran lo mismo.



***

Y la poesía se hizo canción

Selección y textos: Federico Díaz-Granados

Voz y guitarra: Ángela González. Arpa: Héctor

Beltrán. Teclado: Andrés Pinto

3:00 p. m.-4:50 p. m. | Carpa cultural



Un recorrido musical a través de los grandes poemas de nuestra lengua llevados a la canción. Antonio Machado y Juan Manuel Serrat, Nicolás Guillén y Pablo Milanés, Mario Benedetti y Nacha Guevara, Violeta Parra, María Elena Walsh y Mercedes Sosa.



***



Fascinantes misterios matemáticos con Eugenia Cheng

Eugenia Cheng (Reino Unido)

4:00 p. m.-4:50 p. m. | Gran salón Raíces B Pabellón 23



***



De afectos y violencias

Ariana Harwicz y Fernanda Trías

Modera: Laura Ortiz

6:00 p.m.-6:50 p. m. | Gran salón Raíces D



Ariana Harwicz (Argentina) siempre está atenta a rehuir en su obra de los mandamientos sociales y los tabúes para cuestionarlos: racismo, pedofilia, diferentes tipos de violencias. Por su parte, la literatura de Fernanda Trías (Uruguay) interpela los límites de las normas y pone en entredicho los marcos de la violencia en sus diferentes versiones sociales, sexuales y estéticas. La escritora colombiana Laura Ortiz habla con ellas sobre el tema.



***

Enseñar y estudiar a Italo Calvino en el siglo XXI: un profesor dialoga con sus estudiantes

Santiago Parga Linares

Modera: Alessandra Merlo

7:00 p. m.-7:50 p. m. | Gran salón Raíces D



A partir de dos seminarios recientes sobre Italo Calvino, un profesor y algunos estudiantes de literatura (Universidad Nacional y Universidad de los Andes) reflexionan acerca del sentido que tiene estudiar hoy al autor italiano a propósito de su centenario.



***



FILBO CIENCIA

Taller para conocer en qué consiste

el fenómeno de la aurora boreal

María Isabel Arévalo y Andrés Morales

(Andy Mo)

10:00 a. m.-11:50 a. m. | Talleres 4



María Isabel Arévalo escribió Doña Aurora Borial (Albaricoque Libros), un libro que puede leerse de muchas maneras: se lo puede oír y sentir, pero, sobre todo, entender de manera lúdica en qué consiste este increíble fenómeno. A través de una lectura interactiva y un taller, la autora te lleva de la mano en una experiencia solo familiar para los esquimales.