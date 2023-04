Adultos. Raíces

Olá Bogotá: día de la lengua portuguesa

João Paulo Borges Coelho, Onésimo Almeida, José Teixeira y María Elena Morán. Modera Marcos Ramos

Domingo 30 de abril

1:00 p. m.-1:50 p. m.

Gran salón Raíces C



Para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Portuguesa, cinco escritores y profesores de tres continentes donde está presente la lengua portuguesa —África, Europa y Sudamérica— conversan sobre aquello que subyace al vínculo de compartir esta lengua materna: desde la expansión marítima de Portugal, la historial colonial y las guerras civiles, hasta la circulación de una riqueza cultural y étnica basada en el conocimiento, el arte, la literatura y la ciencia.

Adultos. Raíces

Desarraigos II: la experiencia de escribir en lugares ajenos

Sylvia Aguilar-Zéleny, Lorena Salazar Masso, María Elena Morán. Modera Camilo Hoyos

Domingo 30 de abril

3:00 p. m.-3:50 p. m.

Sala Jorge Isaacs



Cada una de estas escritoras, pertenecientes a diversas orillas y con registros literarios distintos, ha escrito desde lugares ajenos: un país, una región o un idioma que no les son suyos de nacimiento. ¿Cómo afecta esto la obra? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Tienen importancia estas circunstancias? Una charla entre Sylvia Aguilar-Zéleny (México), María Elena Morán (Venezuela) y Lorena Salazar Masso (Colombia). Modera Camilo Hoyos, de Paredro Pódcast.



***



Adultos. Narrativas de mujeres: cuando las aguas se juntan

Volcanes, miedos y cuentos. Escribir con violencia sobre la violencia

Mónica Ojeda, Laura Baeza, Arelis Uribe. Modera Socorro Venegas

Domingo 30 de abril

4:00 p. m.-4:50 p. m.

Sala Madre Josefa del Castillo



Arelis Uribe (Chile), Mónica Ojeda (Ecuador) y Laura Baeza (México) son tres de las narradoras más prominentes de las letras latinoamericanas de hoy. Una misma generación, una misma región de origen, una misma arma literaria preferida ―el cuento―, un interés común por las diferentes violencias y cómo narrarlas. Aun así, tres obras tan singulares como sólidas y magníficas. Conversan con Socorro Venegas.



***



Niños y niñas. Raíces

El libro ilustrado: entre la ficción y la no ficción

Mariana Massarani y Paula Ortiz. Modera Paula Guerra

Domingo 30 de abril

4:00 p. m.-4:50 p. m.

Sala FILBo LIJ



Mariana Massarani (Brasil) y Paula Ortiz (Colombia) son dos reconocidas ilustradoras que han creado libros álbum para los más pequeños, tanto de ficción como de no ficción. En conversación con Paula Guerra (Colombia), editora de Lazo Libros, reflexionan sobre las diferencias en los procesos de creación, cómo llevan a cabo la investigación y cómo reciben los niños y niñas estos libros.



***



Jóvenes. Conversaciones que le cambiarán la vida

Booktok: una revolución para la industria editorial

María Cecilia Morcillo, Santiago Reyes, Juan Hernández y Judith Gómez Machado. Modera Esteban Parra.

Domingo 30 de abril 5:00 p. m.-5:50 p. m.

Gran salón Raíces E



La llegada de Tiktok ha significado un cambio en la manera en que consumimos diferentes tipos de contenidos. En esta conversación, tres creadores de contenido para esta plataforma ―María Cecilia Morcillo (@whattoread.co), Santiago Reyes (@sans.reyes) y Juan Hernández (@juantatoescribe)―, junto con líder de Estilo de Vida y Educación para Latinoamérica de TikTok, Judith Gómez Machado, hablan de su experiencia, sus lecturas y el modo en que podemos aprovechar esta aplicación para llevar la literatura a otros lugares.