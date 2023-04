El Festival de la Leyenda Vallenata tuvo origen en 1968, con el objetivo de que se mantuviera la cultura y la música con el pasar de los años.



"La magia de una tierra donde los mitos, las costumbres, las propias vivencias y una riqueza lingüística y oral nutren día por día la literatura y el pentagrama donde se tejen las letras y las melodías del vallenato", se lee en la página web del festival.

Facebook Twitter Linkedin

Rodolfo Molina le entrega la corona de rey de reyes del Festival Vallenato a Almes Granados. Foto: Richard Dangond Hurtado. Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

Con el tiempo fue cambiando, pues hasta 1986 este estuvo liderado por el Turismo del Departamento de El Cesar, convirtiéndose después en la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.



Hoy, 56 años después, sigue teniendo cabida a nivel nacional e internacional. ¿Cómo no? Si se trata de un homenaje a aquel tipo de música que fue considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y que, a día de hoy, sigue poniendo a Colombia en el mapa.

(Puede leer: ‘Gasolina’, de Daddy Yankee, en el Registro Nacional de Grabaciones de EE. UU).

Este tendrá lugar del próximo 26 de abril hasta el 30 del mismo mes, en Valledupar, y conmemorará los 100 años del legado de Luis Enrique, más conocido como 'El pollo vallenato'.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Enrique Martínez. Foto: Twitter: FESVALLENATO

Cabe recordar que aunque este evento inicia el 26 de abril, en su programación hay actividades que inician desde este 21 de abril. Lo invitamos a conocer algunos de los eventos:

21 de abril

- Cuadragésimo Foro Nacional sobre Folclor Vallenato

Lugar: Universidad Popular del Cesar, auditorio Miguel Vicente Arroyo.

Hora: 8:30 a.m.



- Conversatorio: Vida y Obra de Luis Enrique Martínez, ‘El Pollo Vallenato’

Lugar: Plaza Alfonso López

Hora: 5 p.m.

22 de abril

- Desfile de Jeep Willys Parranderos

Lugar: Partida. Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’.

Lugar: 3 p.m.

23 de abril

- Concurso de Pintura Infantil

Lugar: Centro Comercial Mayales Plaza

Hora: 8:30 a.m.



- Desfile de Piloneras Infantil y Juvenil

Lugar: Glorieta Los Músicos – Colegio Nacional Loperena.

Hora: 4 p.m.

Este domingo 23 de abril tenemos una cita con los más pequeños de la casa. A las 8:30 de la mañana te esperamos en el CC @MayalesPlaza para mirar colo ‘Los niños pintan el Festival Vallenato’.

Fueron 375 los inscritos en este concurso que cumple 13 años. @mincultura pic.twitter.com/gJaOtziKrh — Festival Vallenato (@FESVALLENATO) April 20, 2023

25 de abril

- Primera Ronda Concursos

- Acordeón Infantil

- Acordeonera Menor

- Acordeón Juvenil



Aires: Paseo y Merengue

​Lugar: Centro Recreacional La Pedregosa.

Hora: 8 a.m.



- Primera ronda

​Acordeón Aficionado



Aires: Paseo y Merengue

Lugar: Parque Los Algarrobillos.

Hora: 8 a.m.

(También: Karol G arrasa en los Latin AMAs. Rosalía y Shakira, entre las premiadas).

26 de abril

- Primera Ronda Concursos

- Acordeón Infantil

- Acordeonera Menor

- Acordeón Juvenil



Aires: Son y Puya

​Lugar: Centro Recreacional La Pedregosa.

Hora: 8 a.m.



- Primera ronda

​Acordeón Aficionado



Aires: Son y Puya

Lugar: Parque Los Algarrobillos.

Hora: 8 a.m.



- Primera ronda

​Acordeonera Mayor



Aires: Paseo y Merengue

Lugar: Parque Los Algarrobillos.

Hora: 8 a.m.

27 de abril

- Primera Ronda

Acordeón Profesional



Aires: Paseo y Merengue

Lugar: Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo.

Hora: 8 a.m.



- Ronda Eliminatoria

Piqueria Infantil



Lugar: Centro Comercial Unicentro

Hora: 8 a.m.



- Primera Ronda Concurso

Piqueria Mayor



Lugar: Centro Comercial Unicentro.

Hora: 2 p.m.



- Desfile de Piloneras Mayores

Lugar: Glorieta Los Músicos – Esquina Hotel Sicarare

Hora: 4 p.m.



- Ceremonia de Inauguración

56°Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Luís Enrique Martínez ´El Pollo Vallenato´



Lugar: Plaza Alfonso López

Hora: 6 p.m.

28 de abril

Este día se llevará a cabo la semifinal del concurso de los participantes acordeoneros infantiles, menores y juveniles.



También, se presentarán nuevamente los participantes de la piqueria mayor y en la tarde, la gran final de los concursos de acordeón juvenil y piqueria infantil.



Finalmente, se hará una presentación de cabalgata desde el Lote, al lado de Sinaltrainal.

29 de abril

En un primer momento, se llevará a cabo la semifinal de la acordeonera mayor y de la piqueria mayor.



Después se presentará la segunda ronda del concurso de la canción vallenata inédita, del acordeón profesional y en la tarde, la gran final de los concursos de piqueria mayor y acordeonera mayor.

30 de abril

Gran Final Concursos

- Canción Vallenata Inédita

- Acordeón Profesional

- Aires: Paseo, Merengue, Son y Puya

- Espectáculo Musical, Cultural y Folclórico

- Maluma, Elder Dayan, Mono Zabaleta, Diego Daza

- Parque de La Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’



Lugar: Parque de La Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’.

Hora: 8 p.m.



Si desea tener más información detallada de la programación, lo invitamos a visitar su página web.

Más noticias en EL TIEMPO

Jesús Navarro: ‘Karol G es la primera persona con la que queremos colaborar’

El vallenato tendrá su gran debut en el Coliseo Live, este 22 de abril

Desempolvando recuerdos: las presentaciones más recordadas de Taylor Swift

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS