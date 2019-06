Estos son los horarios de los artistas que estarán en Rock al Parque

A continuación el listado completo por días y escenarios. También, la Orquesta Filarmónica de Bogotá anunció las canciones y los artistas con los que compartirá en vivo en el cierre de Rock al Parque, en su tributo sinfónico.

Sábado 29 de junio

Escenario Plaza



03:00 P.M. Buitres (Banda Invitada Crea)



03:35 P.M. Power Insane (Convocatoria Distrital)



04:30 P.M. Kariwa (Convocatoria Distrital)



05:25 P.M. Tarja (Finlandia)



06:30 P.M. Tenebrarum (Medellín)



07:25 P.M. Angra (Brasil)



08:30 P.M. Under Threat (Show Especial)



09:30 P.M. Deicide (Eeuu)



Escenario Bio



03:00 P.M. Info (Convocatoria Distrital)



03:55 P.M. Lucifera (Pasto)



04:50 P.M. Capilla Ardiente (Chile)



05:55 P.M. High Rate Extinction (Conv.Distrital)



06:50 P.M. Grave (Suecia)



07:55 P.M. Internal Suffering (Pereira)



08:50 P.M. Dying Fetus (Eeuu)



Escenario Lago



03:00 P.M. R.O.R. (Banda Invitada Crea)



03:35 P.M. Razón De Ser (Convocatoria Distrital)



04:30 P.M. Vaquero Negro (México)



05:25 P.M. El Sagrado (Convocatoria Distrital)



06:20 P.M. Grito (Medellín)



07:25 P.M. Tras Las Púas (Convocatoria Distrital)



08:20 P.M. Here Comes The Kraken (México)

Domingo 30 de junio

Escenario Plaza



02:00 P.M. Cuerda Rota (Banda Invitada Crea)



02:35 P.M. Puerquerama (México)



03:30 P.M. Odio A Botero (Show Especial)



04:30 P.M. Konsumo Respeto (España)



05:35 P.M. Los Sordos (Convocatoria Distrital)



06:30 P.M. Acidez (México)



07:35 P.M. Devasted (Convocatoria Distrital)



08:30 P.M. Toxic Holocaust (Eeuu)



09:35 P.M. Sodom (Alemania)



Escenario Bio



02:00 P.M. Banda Breska (Convocatoria Distrital)



02:55 P.M. The Klaxon (Show Especial)



03:55 P.M. La Severa Matacera (Show Especial)



04:55 P.M. Zona Ganjah (Argentina)



06:10 P.M. La Doble A (Medellín)



07:05 P.M. La Vela Puerca (Uruguay)



08:10 P.M. Curupira (Convocatoria Distrital)



09:05 P.M. El Gran Silencio (México)



Escenario Lago



2:00 P.M. Los Deltas (Banda Invitada Crea)



02:30 P.M. The Feedback (Banda Invitada Crea)



03:05 P.M. Caravanchela (Convocatoria Distrital)



04:00 P.M. The Warning (México)



04:55 P.M. Eruca Sativa (Argentina)



06:00 P.M. Aguas Ardientes (Convocatoria Distrital)



06:55 P.M. The 5 6 7 8's (Japón)



08:00 P.M. Pedrina (Show Especial)



09:00 P.M. Rita Indiana (República Dominicana)



Teatro Jorge Eliécer Gaitán



31 Minutos (Chile): 10 a.m., 2:30 y 7 p. m.

Lunes festivo primero de julio

Escenario Plaza



02:00 P.M. Tappan (Convocatoria Distrital)



02:55 P.M. Southern Roots (Convocatoria Distrital)



03:50 P.M. El Tri (México)



04:55 P.M. Gustavo Santaolalla (Argentina)



06:00 P.M. Pedro Aznar (Argentina)



07:05 P.M. Juanes (Medellín)



08:20 P.M. Fito Páez (Argentina)



09:50 P.M. Show Especial de Cierre de la Orquesta Filarmónica



Escenario Bio



02:00 P.M. Biselad (Convocatoria Distrital)



02:55 P.M. Burana Polar (Convocatoria Distrital)



03:50 P.M. La Fuga (España)



04:55 P.M. Christina Rosenvigne (España)



05:50 P.M. Tequendama (Convocatoria Distrital)



06:55 P.M. Morfonia (Invitado Distrital)



08:00 P.M. Los Amigos Invisibles (Venezuela)



08:55 P.M. Babasónicos (Argentina)



Escenario Lago



02:00 P.M. Guachez (Convocatoria Distrital)



02:55 P.M. Voltika (Convocatoria Distrital)



03:50 P.M. Channel One Sound System (Uk)



04:55 P.M. Silverio (México)



05:55 P.M. Pornomotora (Show Especial)



06:55 P.M. Estados Alterados (Medellín)



07:50 P.M. Kap Bambino (Francia)



08:55 P.M. Shoot The Radio (Zeta Bosio, Argentina)

