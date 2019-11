El momento de los productores criollos en el Grammy Latino

Cuando se trata de la posición de los colombianos en los Grammy Latinos, además de que Juanes haya sido nombrado persona del año 2019, uno de los hechos más llamativos es que quienes acumulan más nominaciones este año no son los intérpretes (Fonseca es el que más postulaciones tiene: cuatro), sino los productores musicales. Tanto el dúo conformado por Andrés Torres y Mauricio Rengifo como Julio Reyes Copello alcanzaron seis postulaciones, que incluyen, entre estas, productor del año. Justo en esa categoría, tres de los cinco nominados –se suma Juan Pablo Vega– son colombianos.

Aunque compiten, estos profesionales hablan de sus colegas con respeto y admiración. “Estamos nominados al lado de muchos amigos nuestros, eso lo hace superespecial: poder compartir al lado de esos nombres es muy bonito”, dice Mauricio Rengifo, quien además de hacer parte del dúo Cali y el Dandee, produce en equipo, con Andrés Torres, a artistas como Luis Fonsi o Sebastián Yatra.



“Es un gran momento para la producción musical colombiana –dice Torres–. Hay una cantidad de gente que no está nominada, pero domina la música latina en el mundo. De hecho, esta es una muestra muy chiquita del talento que hay en producción musical en el país. Nos estamos volviendo una potencia de la producción”.



Tiene sentido que lo diga alguien que forma parte del dúo de productores que trabajó con Luis Fonsi el éxito mundial de Despacito (que en el 2017 se llevó cuatro Grammy Latinos).

También están en álbum del año, no solo por Vida, sino por Fantasía (de Sebastián Yatra). Otra posibilidad está en canción del año, por el tema Un año (de Sebastián Yatra y Reik). Pero el premio más apetecido por todos ellos es, sin duda, el de productor del año.



Tanto así que Juan Pablo Vega, nominado en dos categorías (álbum del año, por ¿Dónde están las niñas?, de Ximena Sariñana, y productor del año), dice: “Me gustaría ganarme la categoría de productor del año por dos razones: la primera, porque obviamente me da más camello. La segunda, porque en esta era de especulación con los números en la que o haces sold out o eres un fracasado, les creo más a procesos como el de Sariñana, Esteman, Calocho y Fer Casillas, que son silenciosos, que son chiquitos para la industria. Ganar el Grammy representaría enaltecer el trabajo de todos ellos”.

Juan Pablo Vega, nominado a productor del año por su EP personal: ‘Conexión’. Foto: Cortesía Warner Music Colombia.

Vega aclara que no está en contra de ningún género. De hecho, ha trabajado con artistas pop y urbanos, como Paulina Rubio o Piso 21. Pero su apuesta está en proyectos más alternativos.



“Es muy interesante lo que está pasando en producción en Colombia. No solamente por los nominados. En general, hay grandes nombres: Sky, Mosty, Rolo, Jowan y Feid (que integran el colectivo Icon), o, en una onda más alternativa, Mateo Lewis”, agrega el productor y cantante bogotano, quien también está nominado por la producción de su propio EP en su proyecto como solista, titulado Conexión.



Este músico comenzó su carrera en la producción gracias al trabajo que hizo al lado de Julio Reyes Copello, su maestro, que también podría ganarse el Grammy en la categoría de mejor productor.



Sobre el encuentro en competencia en igualdad de condiciones, Reyes Copello afirmó: “De las cosas que más me alegran es estar en la misma categoría con Juan Pablo Vega, mi primer experimento con un artista que comenzaba. Después, lo invité a producir y a trabajar conmigo. Mira dónde va”.



Reyes Copello tiene seis nominaciones, lleva en la industria más de dos décadas y se ha ganado el Grammy Latino cuatro veces (además de dos anglo). En la premiación de hoy hará algo inédito en su trayectoria: subirá al escenario a tocar el piano en el show central, junto con Paula Arenas, artista bajo su tutela.

Esta noche, mientras se define si Rosalía o Alejandro Sanz –que están entre los más nominados– mantienen su tendencia, se espera que los colombianos conquisten el de productor del año. Sus competidores son el español Rafa Sardina y el peruano-estadounidense Tony Succar.