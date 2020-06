Manuel Medrano trabajó con el productor de Madonna y David Bowie

Se trata de una mezcla de disco, pop y funky, que cuenta con la colaboración del mítico productor neoyorquino Nile Rodgers, considerado como uno de los músicos y productores más importantes de la música contemporánea.

Es el líder de la banda Chic y fue el artífice de Like a Virgin, el disco que catapultó la carrera de Madonna en todo el mundo. Además ha trabajado con David Bowie, Durán Durán y Daft Punk, entre otros.

"Soy un gran fanático del funky y del disco, desde el que se hizo en los años 70 hasta el contemporáneo, así que desde el primer momento en el que empecé a escribir 'Cielo' se me vino a la mente que tuviera un sonido de funky clásico. Corrí con la suerte de poder contactar a Nile Rodgers y de que se conectara de una manera increíble con la canción", agregó

Video Así se reinventó Madonna en su carrera musical

Con 'Cielo' Manuel Medrano explora otros géneros y sonidos en sus nuevas producciones musicales, Foto:

"Empezamos a trabajar vía correo electrónico y la hicimos completamente a distancia, fue muy interesante desarrollar un proyecto con alguien que conecta con la música de una manera tan única y especial. Además, poder acercar a un artista de un nivel tan grande, como lo es Nile Rodgers a la música colombiana con esta colaboración me llena de orgullo”, recalcó.



También le puede interesar: Playa, brisa y amor aparecen en la nueva canción de Manuel Medrano.



'Cielo' es una canción diferente y si revela ese sabor de Rodgers , sobre todo su guitarra. Ya que no solo se dedicó a la producción del tema, sino que participó en su grabación.



"El trabajo fue emocionante, la lección para nosotros mismos y el resultado ha sido impactante. El me dijo que amaba la canción y que teníamos un éxito, así que lo invitamos a que tocará en ella y ha sido hermoso tenerlo en mi carrera musical", explicó Manuel Medrano.

Nile Rodgers, quien iba a venir a Colombia a tocar en el Estéreo Picnic de este año que por las circunstancias ese encuientro no pudo ser, mantuvo el contacto con este país al ser parte de Cielo.

Acercar a un artista de un nivel tan grande a la música colombiana con esta colaboración, me llena de orgullo”, FACEBOOK

TWITTER

Él músico y productor, fue pionero en muchos aspectos dentro de la historia musical contemporánea, gracias a canciones como 'Le Freak' (El sencillo más vendido en la historia de la disquera Atlantic Records) Y provocó el advenimiento del hip-hop con 'Good Times'.



Asimismo, hace parte del Salón de la Fama del Rock & Roll y al Salón de la Fama de los Compositores.

Recientemente, fue nombrado como el primer asesor creativo en jefe para los legendarios estudios Abbey Road y fue incluido en las "Mejores actuaciones de festival" en Glastonbury y Coachella.



También colaboró con Avicii, Disclosure y Sam Smith, entre cientos de artistas que han sido parte de su agenda de trabajo.



"Es una persona muy especial, muy amable y se nota que en realidad él siente la música (...) Cuando escuchó la maqueta le gustó mucho y dejó la voz original de esa maqueta y al final el resultado fue muy bueno (...) Estamos hablando de una persona que lleva más de 50 años en la música, pero tiene una facilidad y una paciencia (...)Me sorprende que esté tan conectado con la música contemporánea", recalcó Medrano.



CULTURA

@CulturaET