¿Qué pasa con el tema técnico en el Movistar Arena de Bogotá?

El viernes 13 de septiembre, los asistentes a la presentación del violinista André Rieu pasaron cerca de hora y media cantando a capella, coreando canciones populares y colombianas: una falla en el sonido impidió el avance del concierto del ‘rey del vals’, que contaba con el aforo lleno durante su segundo concierto, tal como ocurrió en los cuatro que dio en Bogotá.



Según el público, el sonido empezó a fallar y la organización avisó que debía interrumpirse el concierto. La técnica de sonido estaba a cargo de la producción holandesa del músico.

Al respecto, el Movistar Arena publicó un comunicado en el que expresaba que la falla técnica se presentó por “el seteo de los equipos del artista que obligó a un receso temporal”.



¿Pero qué significa setear un equipo?: se trata de reestablecer la configuración de un programa o un componente físico para que funcione correctamente. El proceso tardó más de una hora. Durante ese lapso, Rieu apareció varias veces en el escenario para pedir perdón a los asistentes y aseguró que si no se solucionaba el asunto se repetiría el concierto el domingo 15 de septiembre.

“Lo siento muchísimo, esto en 30 años no nos había pasado. Recordaré Bogotá toda la vida”, advirtió el músico, que en algún punto también invitó a sus coristas a escena para interpretar el himno nacional.



Mientras la espera transcurría, un niño –Daniel Alejandro Sanabria, de 8 años- que estaba en una de las tribunas, sacó su flauta y la empezó a tocar. Se robó el show. Los responsables del escenario capitalino no ahondaron en explicaciones sobre el hecho y en el mismo comunicado agradecieron “al público por su gran apoyo y entrega al artista, lo que hizo que este concierto se realizara y fuera inolvidable”.

Las dos presentaciones restantes del músico holandés en la capital transcurrieron sin contratiempos en el Movistar Arena.



No obstante, a principio de mes ocurrió otro impasse en el escenario, en aquella oportunidad, con las luces del escenario.



En la noche del jueves 5 de septiembre, el cantante Chayanne saltó al escenario casi a oscuras: solamente una tenue luz roja iluminaba el escenario, mientras los asistentes, sobre todo de las localidades lejanas, se esforzaban por verlo. Así interpretó las dos primeras canciones de 'Desde el alma Tour', en Bogotá, antes de que la gente entendiera que se trataba de una falla y no era parte del espectáculo.



"Luces, luces, luces", pedían a gritos los fanáticos del artista puertorriqueño, quien decidió interrumpir por unos instantes el show. "Regálenme 4 minutos para solucionar esto y ya regreso", les dijo a sus seguidores mientras se disculpaba. En realidad fueron 10 minutos, tras los cuales regresó, ya con el escenario completamente iluminado.



El show se retomó sin más eventualidades. Acerca de este breve incidente no se pronunciaron los empresarios ni los encargados del Movistar Arena.

