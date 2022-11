A los constantes problemas de movilidad en la calle 80, en el occidente de Bogotá, desde que se abrió el Coliseo Live hace algunos meses, ahora se suman problemas con la aglomeración de personas en ciertos espacios de ese escenario de eventos.



Así lo pudo corroborar este diario y otros medios de comunicación que estuvieron en la noche del domingo en el concierto del cantante británico Harry Styles, quien se vio en la obligación de suspender su presentación en un momento para pedir mayor organización al público presente. En especial a la gente que se agrupaba en la platea.

Y a pesar de que el artista ofreció un concierto profesional, que dejó contento a la mayoría de los asistentes, también se presentaron situaciones de nervios, cuando el público de la platea incumplió las órdenes y se concentró en la parte delantera.



EL TIEMPO corroboró que entre la multitud se escuchaban constantemente los gritos de ayuda al personal médico y de primeros auxilios e imágenes de personas desmayadas saliendo en camillas.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó este lunes que el Coliseo Live no se encuentra ubicado en territorios de la Capital, sino que hace parte de la jurisdicción de la vecina población de Cota. Agregó que ya se puso en contacto con Nicolás García, el gobernador de Cundinamarca, para buscarle posibles soluciones a este problema en los futuros concierto.



"El Coliseo Live es un riesgo latente. Lo digo con el mayor respeto con esos empresarios. Pero usted no puede hacer un coliseo para 30.000 personas como si estuviera haciendo un piqueteadero al lado de la vía, y así lo hicieron. Y eso es una absoluta irresponsabilidad. Desafortunadamente no está en las manos de Bogotá. Ese coliseo queda en Cota, pero el señor Gobernador de Cundinamarca reconoce que eso es un riesgo latente, no solo para la movilidad", comentó López.



Por su parte Edgar Gabriel Valero Segura, secretario General y de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Cota, se pronunció también sobre los eventos ocurridos en el concierto.



"Para la administración municipal, en cabeza de nuestro Alcalde, es completamente transparente. El evento se desarrolló dentro de las condiciones aprobadas en el Plan de acción para eventos masivos presentado por la organización y previamente a la realización del mismo aprobado por parte de las autoridades municipales. Tanto en movilidad, tanto en recurso de salud, tanto los operadores logísticos 911, como también gestión de riesgos y bomberos habíamos previsto las particularidades en que se iba a desarrollar este evento, el cual no tuvo ninguna situación por fuera de control ni en ningún momento se generó un riesgo para los asistentes al evento", explicó el funcionario.



A través de un comunicado de Multiple Service & Supplies, Multiple S.A.S. y Medikplus IPS, entidades encargadas en la prestación de servicio de salud en el concierto, informaron que se atendieron 279 pacientes "principalmente por ataques de ansiedad hiperventilación y/o cefalea (...). Solo se debió realizar un traslado por taquicardia".



El evento contó con 48 brigadistas, seis jefes de enfermería, tres médicos, incluido pediatra, y tres ambulancias.

Momentos de angustia

Fue evidente, como fue testigo este diario, la difícil situación que se vivió a lo largo de la noche por parte de los asistentes que se encontraban en la localidad de platea. El peligro para el público se veía reflejado en varios llamados que hacía el personal de logística, antes de comenzar el show central, para dar un paso atrás y darle espacio a las personas que estaban más cerca del escenario.



Al punto de que el propio Styles tuvo que detener su show unos minutos para pedir calma y salvaguardar la salud de sus fanáticos. Ordenó prender las luces del lugar e inmediatamente tuvo que salir el personal de logística lanzando agua a la multitud quienes en gritos pedían el líquido.



Entre los comentarios que manifestaban los asistentes estaba “no hay espacio” “tenemos sed”, “den un paso hacia atrás”. Incluso, en un momento, las personas que se encontraban en las graderías, quienes tenían boleta general, comenzaron a gritar a los que estaban en platea que dieran un paso hacia atrás para poder continuar el show.



Fueron momentos muy tensionantes entre la multitud quienes temían que show se suspendiera por la situación que se estaba viviendo abajo.



Por su parte, no sólo los inconvenientes se vivieron dentro del recinto. La situación de movilidad al finalizar el espectáculo también se llevó todo tipo de críticas. No es la primera vez que esto pasa. En conciertos previos, asistentes se han quejado por redes sociales sobre lo difícil que es salir de esa zona de la ciudad puesto que la calle 80 es la única vía de acceso para llegar al Coliseo Live.



EL TIEMPO contactó a los organizadores del Coliseo Live, quienes aún no se han pronunciado sobre lo ocurrido.