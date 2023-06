La intrusión constante de los medios en la vida del duque de Sussex le provocó "brotes de depresión" y boicoteó sus relaciones sociales, según alegó este 5 de junio su abogado, David Sherborne, en una vista celebrada en el Tribunal Superior de Londres por el caso de las escuchas ilegales del Daily Mirror.

Enrique, que no se presentó este 5 de junio ante la corte, como esperaba el juez, Timothy Fancourt, aunque sí lo hará mañana para testificar, demandó al grupo MGN alegando que periodistas de sus cabeceras -que incluyen al Sunday Mirror, el Daily Mirror y el Sunday People- incurrieron en métodos dudosos para obtener información.



Entre esas prácticas figuran las intercepciones de teléfonos privados (o 'hacking') o el empleo de detectives privados para desempeñar actividades ilegales y obtener exclusivas.



Durante la audiencia, Sherborne subrayó que el duque, de 38 años y que reside en Estados Unidos con su esposa, Meghan, y sus dos hijos, "no ha tenido tiempo en toda su vida de estar a salvo" de las prácticas de obtención ilegal de datos que empleaban esos reporteros.

Según expuso el abogado, el príncipe fue sometido a esos métodos ilegales desde que era un niño pequeño, algo que se prolongó tras la "trágica muerte de su madre", Diana de Gales (en accidente de tráfico en París), durante su época en el ejército y en su vida adulta.



"Ningún aspecto de la vida del joven príncipe estaba a salvo" de la intrusión mediática y "un aspecto demasiado tentador y que vendía demasiados periódicos era las relaciones que mantenía".



La defensa remarcó que tres cabeceras del MGM "revelaron y diseccionaron todos los detalles del noviazgo que Enrique mantuvo con la surafricana Chelsea Davy", informaciones "claramente obtenidas por actividad ilegal".



Según él, el "constante flujo de historias" sobre esa relación llevó a la entonces pareja a sentir "que nunca estaban solos", agregando "mucho estrés a la relación y llevando eventualmente a Davy a decidir que una vida como miembro de la familia real no era para ella".

Según mantiene el hijo menor del rey Carlos III y Lady Di, unos 140 artículos publicados entre 1996 y 2010 contenían información recabada empleando métodos ilegales, mientras que 33 de esas publicaciones serán tenidas en cuenta durante este juicio.



Por su parte, MGN las ha negado o no admitido y arguye asimismo que algunos de los demandantes han trasladado sus casos particulares ante la justicia demasiado tarde.



El abogado de MGN, Andrew Green, dijo hoy que habían admitido que un periodista de The People instruyó a un detective privado para obtener de manera ilegal información sobre las actividades de Enrique durante una salida en un local nocturno de Londres en febrero de 2004. Green consideró que "por lo demás, las acusaciones especificadas son rechazadas y, en unos cuantos casos, no admitidas". Enrique compareció el pasado marzo ante ese mismo tribunal en una vista preliminar con relación a una acusación separada contra Associated Newspapers Limited (ANL), dueño del Daily Mail y Mail On Sunday.



El duque también ha adoptado medidas legales contra News Group Newspapers, dueños de 'The Sun' y el ya desaparecido 'News Of The World.



EFE