El periodismo, a la conquista de las audiencias digitales

“La confianza es nuestra nueva moneda”. Esta fue una de las tesis que Vincent Peyrègne, director ejecutivo de WAN-IFRA (Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias), expuso en la conferencia inaugural del Digital Media Latam, que se realiza desde este miércoles en Bogotá.

Uno de los puntos determinantes de la charla fue la importancia de la relación de confianza entre los lectores y los medios. “Los medios deben invertir y concentrarse en la confianza con sus lectores, esto es clave para el éxito de su modelo de negocio”, aseguró Peyrègne, quien dio una panorama del ‘World Press Trends’, informe anual de WAN-IFRA.



Añadió que el ritmo de la transformación del impreso a lo digital se está acelerando: “No estamos teniendo una crisis en el periodismo, sino una crisis en nuestro modelo de negocios”.



El director ejecutivo de Wan-Ifra además expuso cifras que confirman que las ganancias por publicidad y la audiencia digital en los medios han crecido.



El Digital Media Latam, que cuenta con más de 35 ponentes de 13 países y más de 350 participantes, profundizará sobre las estrategias de contenido pago que están explorando los medios, así como las herramientas digitales, la verificación de información y la importancia del trabajo de datos.

En la primera jornada de este encuentro periodístico, que se realiza en Colombia gracias a la alianza con la Asociación Colombiana de Medios de Información (Ami), también se expusieron casos de éxito de estrategias de pago como la 'The Globe and Mail', de Canadá.



David Walmsley, editor en jefe de este periódico –el más leído en Canadá–, contó cómo funciona su estrategia de ingresos digitales, con trabajos como ‘Unfounded’, en el que se investigaron los casos de violencia sexual que la policía canadiense no indagó por considerar que no había evidencia suficiente.



“La categoría de ‘unfounded’ realmente significaba que la policía no creía que ninguno de los ataques había sucedido, que la víctima se los había inventado”, cuenta Walmsley sobre el trabajo, que descubrió que más de 10.000 casos se habían desechado por esa categoría.



Según el editor, no se había hecho un trabajo similar en su país, de hecho fue una nueva forma de contar una historia, y muchos de los casos descubiertos se reabrieron.



“Tal vez fue caro, pero valió la pena... Y la operación comercial creció en publicidad porque las marcas querían estar asociadas con periodismo valiente”, añadió Walmsley.



P. Elkins-Williams, de Facebook, explicó las herramientas que esta red social creó para ayudar a los medios con modelos de suscripción o membresía. Entre los exponentes también estuvieron Andrés Garibello, editor de la mesa de audiencias de EL TIEMPO, y Grzegorz Piechota, investigador asociado de Escuela de Negocios de Harvard y de la Universidad de Óxford, quien conversó con el editor de tecnología de este diario, Wilson Vega, sobre cómo repensar las estrategias de plataformas digitales.



CULTURA