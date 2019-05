Viene el 'Cassette', un festival de pop, rock y pura nostalgia

El 24 de agosto se presentarán en concierto en Bogotá artistas de la talla de Flans, Miguel Mateos, Boney M, Poligamia, Technotronic, Proyecto Uno, Moenia, Crystal Waters e Ilegales.

En dos escenarios alternos, 'Cassette' prenderá la bola disco y las luces noventeras para poner a bailar a los asistentes a ritmo de los años 90.

Miguel Mateos

El argentino regresa para deleitar con los clásicos que marcaron a toda una generación, como 'No es tan fácil romper un corazón' y 'Llámame si me necesitas'.

Flans: Ilse, Ivonne y Mimí

Las tres rebeldes que impusieron la moda de las adolescentes de buena parte de Latinoamérica en los 80 con peinados y pintas alocadas para la época, y que los impulsaron a gritar "no controles mi forma de bailar" cantarán éxitos como 'Tímido' y 'Bazar', entre muchos otros.

Boney M Ft. Maizie Williams

Este grupo de música disco de los años 70 llega para prender la pista del Centro de Eventos de la Autopista Norte con canciones como 'Rivers of Babylon' y el mítico 'Daddy Cool' que van de generación en generación.

Moenia

Los mexicanos, líderes del electropop cantarán clásicos como 'Manto estelar', ‘No dices más’, 'Alaska y Dinarama'.

Poligamia

Juan Gabriel Turbay, Freddy Camelo, Gustavo Gordillo, César López y Andrés Cepeda escribieron un importante capítulo para la historia de la música rock/pop colombiana.

Technotronic

Technotronic llegará con 'Pump Up the Jam' y 'Get Up' y también harán recordar las coreografías de la época.

Crystal Waters

La reina del disco en Norteamérica y Europa en los años 90, llega a la primera edición de Cassette para hacer vibrar a los asistentes con 'Gypsy Woman' y 'Pure Love'.

Proyecto Uno

Desde Nueva York, los responsables de poner a la gente a bailar con 'Another Night', 'Latinos' y 'El Grillero' regresan al país como invitados especiales de Cassette.

Ilegales

La mezcla entre el 'hip hop' latino y el merengue house, llega con Ilegales, nacidos en República Dominicana en el año de 1993 y quiénes son recordados por temas como 'Como un trueno' y 'Sueño contigo'.

Las entradas para el concierto estarán disponibles con descuento del 20 por ciento en preventa con los bancos AVAL en www.tuboleta.com del 29 de mayo hasta el 4 de junio (máximo 6 boletas por transacción), pagando con las tarjetas crédito y débito de los bancos Aval (General: 145 mil pesos. Preferencial: 200 mil pesos).



