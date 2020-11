Primera coproducción entre Estados Unidos y Rusia se verá en el 2022

Un estudio ruso anunció el lunes el estreno en 2022 de la primera serie de televisión rusa coproducida con una plataforma de video bajo demanda estadounidense, que narrará la historia de un asesino en serie siberiano.

"Es una primicia en Rusia, la primera coproducción de una serie con una plataforma estadounidense, Topic", indicó a la AFP el director de la productora Non stop Production, Alexander Rodnianski.



"Basada en hechos reales, Tierra helada (Frozen Land) contará la historia de Dmitri Lebed, asesino en serie que se hacía pasar por conductor de taxi y que fue condenado en abril de 2019 a cadena perpetua por la muerte y la violación de, al menos, once mujeres jóvenes entre 2012 y 2017.

"La historia de este asesino será de ocho episodios y no se contará a través de los ojos de los investigadores o de las víctimas, sino a través de los de una mujer que lo amaba y que no quería creer en su culpabilidad", precisó Rodnianski.



La serie, que saldrá en Topic en 2022, estará grabada por Valeria Gai Germanica, cuyo primer largometraje Everybody Dies but Me, estuvo en el Festival de Cine de Cannes en 2008.



El estudio Non Stop Production produjo varios filmes de uno de los directores de cine rusos más famoso, Andrei Zviaguintsev, realizador de Leviatán y Sin amor.

​El consumo de video bajo demanda explotó en Rusia, como en el resto del mundo, desde el inicio de la pandemia de coronavirus y la instauración de medidas de confinamiento. Muchas compañías buscan hacerse un hueco en este nicho, como Topic, que solo está disponible en Estados Unidos y en Canadá. El grupo Topic es una filial de la empresa First Look Media, que pertenece al fundador de eBay, el multimillonario Pierre Omidyar.



MOSCÚ. AFP