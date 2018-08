Los fanáticos más fieles le dieron la bienvenida a Rock al Parque

El primer día de Rock al Parque entregó lo que prometió. Un sonido brutal y sin concesiones que fue recibido por una multitud que se fue multiplicando poco a poco en la tarde de este sábado. Las bandas nacionales se encargaron de calentar la fiesta metalera y dejaron lista a la audiencia para recibir a los españoles de Ángelus Apátrida, que descargaron un thrash metal rápido y preciso, ganándose a una audiencia que comenzó a llenar el escenario Plaza del Parque Simón Bolívar.

A las 3 de la tarde, las tarimas de los tres escenarios (Plaza, Bio y Eco) del parque Simón Bolívar comenzaron a temblar con los primeros acordes de las bandas nacionales The Brainwash Machine, Tears of Misery y Vobiscum Lucipher, que hicieron parte de un proceso de convocatoria distrital que escogió 20 agrupaciones capitalinas.



Ese fue el abrebocas de una descarga de rock pesado, que se afianzó luego con las bandas suecas Dark Funeral y Dark Tranquility, invitadas especiales al encuentro musical.



Las cabezas se movieron de un lado al otro siguiendo el ritmo acelerado y preciso de los españoles de Angelus Apátrida, que deleitaron con una dosis de thrash metal. Sumados a la contundencia de Suffocation, Cattle Decapitation e Hipoxia, entre otras.

Mientras, las bandas nacionales Masacre (Medellín) y Skull (Cali) se reencontraron con sus seguidores para celebrar sus 30 y 20 años de carrera musical, respectivamente.

“El primer día de Rock al Parque fue muy importante e interesante porque tiene a los fanáticos más fieles que puedas encontrar”, reflexiona Giovanna Chamorro, gerente de música del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).



Como en otros años, no faltaron los metaleros que ya pasaron del quinto piso y cuyas canas contrastaban con el negro de pies a cabeza de su indumentaria, junto a jóvenes que con una emoción pintada en el rostro sonreían mientras corrían junto a una ola formada de brazos y piernas que no dejaban de danzar ante los gritos desenfrenados de las guitarras y el golpe demoledor de la batería.



La agenda musical expande su campo de acción a otros géneros como el ska instrumental de los argentinos Dancing Mood; la interesante fusión de la banda de la República Democrática del Congo Jupiter & Okwess; la propuesta afrobeat de la agrupación neoyorquina Antibalas; el rock puro del dúo francés The Inspector Cluzo o el estilo irreverente del colectivo de punk ruso Pussy Riot, que ha generado mucha expectativa por su presentación en el país.



“Estamos demasiado felices de tocar en la tierra del realismo mágico, soy un fanático incondicional de ese concepto y de la idea de acercarnos a una cultura tan cercana a la tierra como sucede en Colombia, similar a la Mont-de-Marsan (comuna en el suroeste de Francia), de donde venimos”, asegura emocionado Malcolm, guitarrista del dúo The Inspector Cluzo.



