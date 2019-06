El rock sinfónico y el death metal hicieron temblar a Rock al Parque

Un tranquilo y pesado día es la mejor manera de definir lo que fue el primer día del Festival Rock al Parque. Como siempre, el metal en sus vertientes más fuertes protagonizó un encuentro que daba inició a la celebración del primer cuarto de siglo del evento musical gratuito más importante de Latinoamérica.

Con una amenaza de lluvia que no pasó de un par de gotas intermitentes la marea negra de fanáticos comenzó a llenar el parque metropolitano Simón Bolívar un poco antes de las 3 de la tarde. Buscando el mejor lugar para el pogo y ese movimiento de cabeza que solo los metaleros pueden dominar a la perfección, el ciclo de recitales arrancó con la banda Buitres, seguida del heavy de Power Insane y de Kariwa en el Escenario Plaza.

A su vez, la agrupación Info llamó mucho la atención por su descarga de metal industrial en el escenario Bío, mostrando una muy buena calidad musical, característica común de la convocatoria distrital en esta celebración de los 25 años de Rock al Parque.



Pero quien en realidad encendió el fuego en el primer encuentro de festival Rock al Parque fue la finlandesa Tarja Turunen, que puso a temblar todo el metropolitano Simón Bolívar con su receta de metal. Con su voz de soprano y una trayectoria signada por bandas como Nightwish, y una carrera en solitario sólida y contundente, Turunen se robó el show y el cariño de las de 50 mil asistentes que ya comenzaban a llenar el lugar del concierto.



“Bogotá los amo (…) Hace años que no venía”, dijo emocionada Turunen tras un repertorio en la que interpretó canciones como ‘500 Letters’, ‘Demons in You’, ‘Dead Promises’; sumado al clásico de Gary Moore Over the Hills and Far Away y cerrando con Until My Last Breath. La finlandesa marcó un antes y un después en el día del metal en Rock al Parque.

Luego, ella les dio paso a unas voces de rock más pesadas, como los colombianos de Tenebrarum y Angra, estos últimos causaron de nuevo una respuesta muy positiva en el escenario Plaza.



Su dosis de power metal y talento musical despertó de nuevo a una multitud que ya casi no dejaba espacios vacíos en Rock al Parque. El cantante Fabio Lione hipnotizó y dirigió al público por un recorrido por grandes clásicos como Travelers of Time y una de sus composiciones más éxitos y queridas por la comunidad metalera: Carry On, con la que en realidad se ganaron una sonora ovación. Fue uno de los pocos grupos de la jornada a los que les gritaron: ‘Otra’, ‘Otra’.



También se ganaron el aplauso los chilenos de Capilla Ardiente, los estadounidenses de Dying Fetus, una de las propuestas más brutales; el hardcore de El Sagrado; la intensidad de la banda de Pasto Lucifera o el deathcore de la banda de Aguascalientes (México) Here Comes the Kraken, quienes a pesar de tener en un momento de su concierto fallas técnicas, consiguieron salir de la dificultad y se ganaron también la ovación de sus fanáticos.



“Fue muy emocionante tocar en Rock al Parque (…) En realidad nos hubiera gustado haber dado el cien por ciento, pero al final ese cien por ciento se lo llevó el público que siempre nos apoyó”, dijo José ‘TTS’ Manuel, cantante de Here Comes the Kraken, emocionado.



El cierre de la velada estuvo a cargo de Deicide, una veterana banda de death metal liderada por el bajista y cantante que Glen Blenton, quien con sus letras anticristianas y su poderosos riffs de bajo llevó a las más de 60 mil personas que movían la cabeza sin parar o hacían círculos de pogo para seguir la música. “Este es el concierto más multitudinario que he tenido. Me hicieron el día”, le dijo a sus fanáticos, con esa voz gruesa que parecía poseída, pero que dejó a todos contentos y listos para la jornada del domingo.



Precisamente, el Simón Bolívar tendrá preparado un repertorio de géneros más amplios con agrupaciones como Cuerda Rotta y Acidez de México, y Toxic Holocaust de Estados Unidos. La cuota nacional estará a cargo de bandas como Pedrina, Odio a Botero, la Doble A, Aguas Ardientes y claro, más metal con los legendarios Sodom de Alemania, entre otros.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

