Inicia la preventa para concierto de Lenny Kravitz en Bogotá

Desde este martes y hasta el 29 de noviembre, los fanáticos de Lenny Kravitz podrán adquirir en preventa (desde las 9 a. m.), con los bancos del Grupo, las entradas para su concierto en Bogotá. La preventa aplica para compras con tarjetas Crédito y Débito de los Bancos AV Villas, Bogotá, Occidente y Popular, pagos en puntos de venta y página web de TuBoleta.

Esta es la primera vez que Kravitz estará en Colombia, el 23 de marzo en el Movistar Arena, en un concierto en el que presentará 'Raise Vibration', su más reciente álbum.



Éxitos como 'Are You Gonna Go My Way', 'Fly Away', 'Again' y 'I Belong to You'' harán parte del repertorio que el artista estadounidense presentará en Colombia, sin dejar de lado apartes de su décimo primer disco de estudio 'Raise Vibration', del cual se desprende 'Low', el primer sencillo promocional publicado el 11 de julio, que cuenta con las pistas vocales del desaparecido Michael Jackson.



Así mismo, Kravitz estrenó este martes la versión en estudio de la canción 'Johnny Cash', con la que le rinde tributo al cantante Johnny Cash, por haberlo ayudado a atravesar la muerte de su madre en el año 1995.



El cantante además afirmó en una entrevista con el portal de noticias británico The Sun, que nunca se planteó escribir esta canción, pero que al escuchar la melodía, le llegaba el nombre de Johnny Cash y junto a ellos todos los recuerdos de ese duro momento para el artista; el tema rápidamente se convirtió en una manera indirecta de contar esa historia.

Boletería

Tribuna Fan Sur: 600 mil pesos + 86 mil pesos*



Platea: 480 mil pesos + 69 mil pesos*



Piso 2 (202 A 205 Y 215 A 218): 400 mil pesos + 58 mil pesos*



Piso 2 (206 A 214): 320 mil pesos + 46 mil pesos*



Piso 3 (302 A 306 Y 314 A 318): 240 mil pesos + 34 mil pesos*



Piso 3 (307 A 313): 160 mil pesos + 23 mil pesos*



Piso 2 (201 Y 219): 95 mil pesos + 14 mil pesos*



Piso 3 (301 Y 319): 95 mil pesos + 14 mil pesos*



*Servicio



