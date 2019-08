Así conquistó J Balvin al público de Lollapalooza

"Hoy cambiamos la historia. ¡Reguetón por siempre!". Con esta frase, que publicó en su cuenta oficial de Twitter, el cantante colombiano J Balvin anticipaba su presentación en el Lollapalooza, el popular festival musical de Estados Unidos que este año se realizó en el Grant Park de la ciudad de Chicago.

Hasta el pasado sábado, el Lollapalooza, que nació en 1991 y cada año suele congregar a cerca de cien mil personas y del que incluso se han creado versiones en Chile y Argentina, nunca había tenido a un artista que encabezara una de sus jornadas y que además cantara totalmente en español.

Por eso, la frase que publicó Balvin se repitió en los canales de información del festival, que en su cuenta de Twitter resumió la participación del colombiano asegurando: "J Balvin hizo historia en el #Lolla esta noche".



Twitter fue la principal caja de resonancia de la presentación de Balvin, con mensajes de espectadores como la apneísta colombiana Sofía Gómez, quien celebró la conexión que el cantante tuvo con los espectadores del escenario Bud Light del festival.

¡Ver a @JBALVIN en @lollapalooza y escuchar a todo el mundo cantando es muy chimba! #LatinoGang 🇨🇴 — Sofía Gómez Uribe (@SofiGomezU) August 4, 2019

Los medios internacionales también registraron la noticia. Por ejemplo, 'Clarín' de Argentina, que estuvo presente en el Grant Park, aseguró en su crónica que el paisa "puso a miles de personas a bailar un poco de reggaetón, un poco de salsa, y otro poco de pop".



"Hay que decirle al señor Trump que libere a los niños que están en la frontera, que los devuelvan a casa", fue una de las frases de Balvin que destacó el diario argentino.



Por su parte, el sitio oficial de Billboard aseguró en su balance del festival que tal vez el debutante cabeza de cartel más anticipado de esta edición era Balvin. Según el artículo, la "superestrella" colombiana tuvo el escenario más colorido del día, finalizando su presentación con juegos artificiales durante su canción final, 'Mi gente'.

"Aunque Balvin es solo uno de los dos artistas del cartel de Lollapalooza de este año, la asistencia y la emoción fue suficiente para indicar que los festival musicales podrían ver un beneficio en incluir a más artistas latinos", indicó Billboard.



Otro importante sitio musical, la página oficial de los premios Grammy, también destacó la histórica noche del colombiano, que invitó al escenario a Wisin y Yandel y cantó canciones recordadas del género del reguetón como 'Gasolina', de Daddy Yankee.



Según la crónica, durante los 75 minutos que duró el 'show' de Balvin fue notable su agradecimiento y un nivel de humildad que típicamente no está reservado para un concierto de cabeza de cartel.

"Balvin brilló en el escenario, llenando a Grant Park con su energía y su voz suave. Pero no se trataba solo de él, su espectáculo de Balvin buscaba representar orgullosamente a otros latinos, incluidos los reguetoneros que le abrieron el camino", destacó la nota.



Finalmente, el diario local, The Chicago Tribune, utilizó este titular para describir la noche del sábado: 'Triunfo latino'. "En contraste con el estilo de rap rápido de Daddy Yankee, que abrió el camino para el reguetón en el pop 'mainstream', Balvin se basa en un estilo más relajado y sensual sobre los galopantes 'beats' del reguetón", aseguró el diario estadounidense



"Sus melodías tranquilas y su voz sin restricciones resultaron una banda sonora perfecta para una cálida noche de verano", remató The Chicago Tribune.



