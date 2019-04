El baterista de Foals habla su presentación en el Estéreo

Ustedes ya se han presentado en varias ocasiones aquí y ahora vuelven. ¿Qué significa tocar en este país de nuevo?

​Nosotros amamos pasar tiempo en Colombia. Estamos muy emocionados por volver y tocar nuestro nuevo álbum Everything Not Saved Will Be Lost). Algunos de los mejores fanáticos en el mundo están en Colombia. Entonces estamos muy emocionados por volver. Tocaremos muchas de las nuevas canciones y, claro, algunas de las viejas.

¿Cómo cambia la dinámica en el escenario con la gente cuando se conoce tan bien al público?



La respuesta se da de diferentes maneras. En algunos casos debemos tocar para un público que quiere estar de fiesta así que tratamos de tocar de una manera ‘más bailable’. O a veces te encuentras con otro que simplemente está fumando marihuana y no están realmente allí, entonces tratamos de ser suaves y psicodélicos.



¿Y cómo es la vibra en Colombia?



En Colombia creo que la vibra es de fiesta, siempre ves que están rumbeando y simplemente quieren pasar un momento genial. Así que tocaremos nuestros temas más emocionante y felices.

En Estéreo Picnic habrá un recorrido de su historia ¿qué puede adelantar de lo que se escuchará del nuevo disco?



Será emocionante. Gran parte del álbum fue escrito y grabado casi en vivo, así que estoy seguro de que funcionara muy bien en vivo. De cierta forma siempre pensamos en como sonará en vivo mientras lo escribíamos. Puedes tocar en vivo lo que quieras pero hay canciones que son muy emocionantes. En la segunda parte del álbum tenemos muchas más canciones que no hemos estrenado en un escenario.



Hablando de canciones, ‘Exits’, el primer sencillo de ‘Everything Not Saved...’, explora un poco lo que están viviendo las nuevas generaciones ¿Es optimista con respecto al futuro?



Siento que estamos más que nunca en tiempos impredecibles. Hace años, antes de que Wall Street explotara todo se hizo oscuro y el panorama no pintaba bien. Luego, cuando pensamos que todo podía mejorar Donald Trump llega a la oficina de la Casa Blanca en los Estados Unidos y a eso se une todo el tema del Brexit en el Reino Unido. Para mí, ver las noticias y experimentar lo que está pasando en la actualidad hace que sea imposible ignorar esto en nuestro álbum. Es imposible evadirlo, es imposible no preocuparse y pasar todo desapercibido.



Foals ha conseguido crear su propio camino en una en medio de una industria tan homogeneizada. ¿Qué significa para ustedes el concepto de integridad en este momento tan impredecible del negocio musical?



Creo, ahora más que nunca, que la autenticidad es muy apreciada. En el pop es muy difícil ver personas haciendo música de verdad. Creo que la industria hoy en día es muy accesible, hay muchas personas buscando ser famosas, pero nosotros hacemos música porque amamos hacerlo.



Ustedes van a lanzar la segunda parte de su disco más reciente , ¿Qué podemos esperar de esa producción?



En la segunda parte del álbum (que saldrá el próximo 20 de septiembre) hay canciones mucho más roqueras. Hay una en particular, que es una de mis favoritas y que es la más larga que hemos hecho. Es un poco pesada. Nosotros queríamos asegurarnos que el álbum sonara bien al juntarse, que sonara bien colectivamente.

Retomando su conexión con Colombia ¿tiene algún episodio que fortalezca ese cariño que tienen por el país?



Sí. Recuerdo haber ido a esta fiesta por la celebración de mi cumpleaños (30) a unas montañas en Medellín. La pasamos muy bien. Fue increíble. La gente se portó genial con nosotros y no queríamos irnos luego de la fiesta.

