Siguen los conciertos en vivo y para final de año la oferta es muy amplia. A continuación les contamos cuáles son.

2 de noviembre: Vicentico, en el Movistar Arena.



4 y 5 de noviembre, el cantante y compositor mexicano de Folk Kevis Kaarl estará en el Royal Center de Bogotá y en el 20 Mission de Medellín, respectivamente.



5 de noviembre, Buena Vibra Tour, con Bacilos, Diego Torres y Alejandro Lerner en el Movistar Arena.



17 de noviembre. La banda británica de rock Arctic Monkey estará en el Coliseo Live.

17 de noviembre. C. Tangana vuelve a Bogotá, al Movistar Arena.



24 y 25 de noviembre, Ricky Martin regresa luego de 17 años sin presentarse en Bogotá y lo hará en el Movistar Arena.



27 de noviembre, Juan Luis Guerra hará un concierto en el Movistar Arena.



27 de noviembre. Harry Styles en Bogotá, en el Salitre Mágico.

26 y 27 de noviembre y 3 y 4 de diciembre, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, será Rock al Parque, con Discharge (Reino Unido), Ximena Sariñana (México), Bajofondo (Argentina/Uruguay), Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio (México), Ho99o9 (Estados Unidos) y El Columpio Asesino (España), además de otros 17 artistas como Love of lesbian (España), Ilegales (España), Batushka (Polonia), Crypta (Países Bajos y Brasil), Evile (Reino Unido), Epica (Países Bajos), Las Ultrasónicas (México), Catnapp (Argentina), Elis Paprika & The Black Pilgrims (México), Kumbia Queers (Argentina), Asagraum (Países Bajos), Francisca Valenzuela (Chile), The Warning (México), Frank's White Canvas (Chile) y Dat García (Argentina), que se unen a Christina Rosenvinge (España) y Crypta (Brasil).