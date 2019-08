'Préndele fuego a la mala onda', canta Andee Zeta en su nueva canción

“Todos dicen que son tan reales… hablan mucho, todos charlatanes. Son King Kong, en la selva quieren verse grandes…”

Así les canta Andee Zeta en su nuevo sencillo ‘Prende’ a quienes se hacen fama creyéndose mejores, pero destilan ‘mala onda’. “En el music business, en el día a día, pareciera que entre más buena onda es alguien, más quieren aprovecharse. Me frustra ver gente que pasa por encima de los demás y cae parada”, dice el baterista de Diamante Eléctrico, que este 9 de agosto lanzó su nuevo sencillo como solista, junto con la cantante pereirana Danny Aponte, su actual pareja.



“Lo que te hace grande es saber de dónde vienes…”



Andee, que ha ganado tres Latin Grammy con Diamante Eléctrico, banda telonera de Rolling Stones en Bogotá e invitados especiales de Foo Figthers, deja ver en este nuevo trabajo su faceta como músico integral en la composición y la voz, de forma paralela a su trabajo con la banda, con quienes se prepara para participar en festivales de música en Estados Unidos como Austin City Limits en octubre y Neon Desert Music Festival, en donde también se presentarán artistas como Munford & Sons, The Cure o Gun’s and Roses.

“Prende es una canción hecha para todos, porque sé que en algún momento todos hemos estado en alguna situación o circunstancia en la que nuestro entorno ha intentado opacarnos. Va dedicado también a ese sentimiento de coraje, de valentía frente a esas situaciones: prenderles fuego a todas esas malas energías, porque a veces sentimos que hoy en día es una desventaja ser buen onda y eso no está bien”, dice el músico que, con su cuarto sencillo como solista, quiso explorar en el trap, después de ponerle ritmo de kizomba y R&B a sus primeras canciones.

“Todo lo que decían me dejó de importar y con la misma vibra me volví a levantar…”



Desde que Andee Zeta tiene memoria, la música ha sido su norte y justamente comenzó escribiendo canciones, pero dejó pausado su talento por hacer parte de bandas como Divagash, The Mills y ahora con Diamante Eléctrico.



“No somos la primera banda con integrantes que lanzan proyectos solistas, es algo necesario para cada uno poder explotar al máximo su creatividad e individualidad”, agrega.

“Si crees que nadie a ti te da la talla es porque sos tan pequeño, eres casi nada…”



Danny Aponte hace música desde hace nueve años y cuando conoció a Andee, su visión y prioridad compartida por el arte hizo explotar la química entre ellos.

“Desnudando mi alma me miro en el espejo. En la mirada de todos, encuentro solo miedo…”.



La dirección del video la hace el fotógrafo y realizador bogotano, Camilo Espitia, quien ha trabajado con bandas como The Hall Effect, Alerta Kamarada y más recientemente en la imagen del nuevo disco de Maia.



Particularmente, la dirección de ‘Prende’ está inspirada en los shows televisivos de los años 70 y la iluminación está pensada en el film noir de los años 20.

La dirección del video la hace el fotógrafo y realizador bogotano, Camilo Espitia, quien ha trabajado con bandas como The Hall Effect, Alerta Kamarada y Maia. Foto: Sergio Rodríguez

“Busqué un concepto sencillo, pero que al mismo tiempo dejara de ser habitual en lo que se viene haciendo en video clips del género urbano. Quería salir del cliché y cuando le conté a Andee le encantó. Trabajar con él y Dany fue una lluvia de creatividad; tenemos una manera de ver el arte muy similar y el complemento fue genial en cada espacio, ellos desde la música y yo desde lo visual”, explica Camilo Espitia, quien también realizó la dirección de arte y la fotografía de la producción, junto a un equipo conformado por Miguel Soto en el make up, Mariana Valencia en el styling y Sergio Rodríguez como asistente de dirección.

“Hablan de ser diferentes, yo ya no me lo creo. Ya nadie tiene ilusiones, más que el fuc*** dinero”

Edna Rojo

Para EL TIEMPO