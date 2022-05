La edición 12 de los premios Nuestra Tierra reveló a los ganadores de sus 26 categorías en una emocionante velada el miércoles 18 de mayo en el Teatro Colón, de Bogotá.



Karol G con 5 premios, incluyendo artista del año, y Sebastián Yatra, con 4, fueron los grandes ganadores de la noche. Morat, Camilo, Fonseca, Carlos Vives, Yeison Jimenez, Ryan Castro, Carolina Gaitan, Mauro Castillo, Heber Vargas y Petrona Martínez también recibieron su galardón.



Durante la ceremonia se destacaron las presentaciones en vivo de Fonseca y Andrés -que interpretaron 'Te entrego mi corazón', y Adriana Lucía le rindió homenaje al maestro Lucho Bermudez con 'Danza Negra', que forma parte de su más reciente álbum. Además, al maestro se le otorgó la estatuilla Leyenda Colombiana.



A continuación, el listado completo de los ganadores de los premios Nuestra Tierra 2022:



*Canción del año: No se habla de Bruno. Carolina Gaitan, Mauricio Castillo, Olga Lucia Vives, Juanse Diez, Isabel Garcés, Daniela Sierra, Elenco Encanto.



*Artista del año: Karol G



*Artista revelación: Ryan Castro



*Mejor productor: Ovy on the drums



*Mejor álbum del año: ¿A dónde vamos?, de Morat



*Canción urbana: Bichota, de Karol G



*Artista urbano: Karol G



*Canción pop: Indigo. Camilo x Evaluna



*Artista pop: Morat



*Canción popular: 200 copas, de Karol G



*Artista popular: Yeison Jiménez



Categoría vallenata



*Canción vallenata: Nací solo, de Elder Dayán, Rolando Ochoa



*Artista vallenato: Hebert Vargas

Adriana Lucía le rindió un homenaje al maestro Lucho Bermudez. Foto: Carlos A. Zambrano / Cortesía Paola España Comunicaciones

Categoría folclor



*Canción folclórica: Colombia, Mi Encanto, de Carlos Vives



*Artista folclórico: Petrona Martinez



Categoría tropical salsa / cumbia



*Mejor canción: 2005. Fonseca, Greeicy, Cali y el Dandee



*Mejor artista: Grupo Niche



Categoría alternativa



*Canción alternativa: Volverte a ver, de Monsieur Perine.



*Artista alternativo: Juanes

El Teatro Colón fue el escenario de la ceremonia de entrega de los premios, Foto: Carlos A. Zambrano / Cortesía Paola España Comunicaciones

Categoría Dance / electro



*Mejor canción dance / electro: In Da Getto, de J Balvin



*Mejor DJ / artista: Víctor Cárdenas



Categoría videos y conciertos



*Mejor presentación en vivo, virtual o TV: Bichota tour, Karol G



*Mejor video: Indigo, dir. Evaluna Montaner



Categoría especial



*Artista imagen de Nuestra Tierra en el mundo: Sebastián Yatra

Categoría del público



*Canción favorita del público: Pareja del año. Sebastián Yatra x Mike Towers



*Artista favorito del público: Sebastián Yatra

