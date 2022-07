Los Premios MTV MIAW serán transmitidos por MTV Latinoamérica y Pluto TV el domingo 10 de julio a las 19.30 horas (00.30 hora GMT del lunes) y contarán con la participación de artistas como Manuel Turizo, Tini, Moderatto y Natanael Cano, y Becky G junto a Jimena Jiménez serán las presentadoras.

Los Premios MTV MIAW premiarán la lucha de los derechos LGBT+ y la igualdad de género al distinguir a las activistas mexicanas Natalia Lane y Mitzy Violeta Cortés con el reconocimiento Transforma MIAW 2022.



Se trata de la segunda edición de la ceremonia en la que se premiará esta categoría, que no solamente busca reconocer a jóvenes latinoamericanos que trabajan en la transformación de sus entornos, sino también amplificar sus poderosos discursos desde sus escenarios.



Natalia Lane se ha caracterizado por su trabajo como activista por los derechos de las personas trans -comunidad a la que pertenece-, es comunicadora, trabajadora sexual y asambleísta consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred).



Por más de diez años ha luchado por los derechos humanos de su comunidad y ha alzado la voz para denunciar la discriminación, de la que ella también ha sido víctima.



“El activismo de Natalia representa la lucha de las mujeres trans en México y en América Latina, por tener una vida digna libre de odio y discriminación. Más de 500 mujeres trans han sido asesinadas durante los últimos 10 años en México y esto es solo muestra de la transfobia que aún se vive en toda la región”, escribió Andrés Forero, Gerente de Campañas de ALL OUT, parte del comité seleccionador por medio de un comunicado de prensa.



Por su parte, Mitzy Violeta Cortés es una joven mixteca de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, en el sureño estado de Oaxaca, que ha trabajado para que exista igualdad de género en las comunidades indígenas.



Al mismo tiempo, Cortés ha demostrado un profundo amor por su tierra al ser una activista climática y buscar el respeto de los derechos de los pueblos originarios.



Es parte de diversos colectivos que luchan por la defensa del territorio y la justicia climática y en 2021 fue parte de la delegación "Defensoras de la tierra" que asistió a la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP26) en Glasgow.



“Mitzy representa una voz joven de un sector que no tiene suficientes espacios, las jóvenes de pueblos indígenas tienen mucho que aportar y deben ser escuchadas sin estigmas. Mitzy hace un trabajo que incorpora una perspectiva interseccional y de género”, comentó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) en el mismo boletín.



EFE