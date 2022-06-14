El próximo jueves 21 de julio, los mejores artistas de la música latina se darán cita en el coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, para celebrar una edición más de los premios Juventud 2022. Esta será la primera gala en la historia que se celebra en territorio 'boricua', bajo el lema ‘celebra tu pasión’ y que busca galardonar a los intérpretes más destacados del año.
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Este año J Balvin y Karol G encabezan la lista con 11 nominaciones cada uno, le siguen Raw Alejandro con 9, Farruko con 8, Ángela Aguilar, Camilo y Grupo Firme con 7; y para terminar se encuentran Annita, Crsitian Nodal, Maluma, El Alfa y Rosalía con 6 postulaciones a premios.
Por su parte, uno de los artistas nuevos dentro de la gala es el reguetonero de Medellín, Blessd, quien entró a concursar en la categoría ‘Nueva generación Masculina’ y por su canción ‘Medallo’, la cual compuso junto a 'J Quiles' y 'Lenny Tavarez'.
A continuación podrá encontrar la lista completa con los nominados en las 33 categorías del certamen.
- BAD GYAL
- CORINA SMITH
- EVALUNA MONTANER
- INGRATAX
- KIM LOAIZA
- LA GABI
- LAS VILLA
- LOLA INDIGO
- PTAZETA
- TOKISCHA
- ALEJO
- BLESSD
- BOZA
- DUKI
- LIT KILLAH
- LUIS VAZQUEZ
- OVI
- ROBI
- RYAN CASTRO
- TIAGO PZK
- DANNYLUX
- GERA MX
- IVAN CORNEJO
- LOS DEL LIMIT
- LUIS R CONRIQUEZ
- LUPITA INFANTE
- MAJO AGUILAR
- RAMON VEGA
-SANTA FE KLAN
- YAHRITZA Y SU ESENCIA
- ELADIO CARRIÓN
- EL ALFA
- FEID
- JAY WHEELER
- JHAYCO
- JUSTIN QUILES
- LENNY TAVÁREZ
- MORA
- PAULO LONDRA
- SECH
- ÁNGELA AGUILAR
- CAZZU
- EMILIA
- FARINA
- KALI UCHIS
- MARIA BECERRA
- MARIAH ANGELIQ
- NATHY PELUSO
- NICKI NICOLE
- TINI
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- ANITTA
- BAD BUNNY
- CAMILO
- CHRISTIAN NODAL
- DADDY YANKEE
- FARRUKO
- GRUPO FIRME
- J BALVIN
- KAROL G
- RAUW ALEJANDRO
- ATT: AMOR - GREEICY & MIKE BAHÍA
- DANGEROUS - NICKI NICOLE, TRUENO & BIZARRAP
- ESTO RECIÉN EMPIEZA - DUKI & EMILIA
- ÍNDIGO - CAMILO & EVALUNA MONTANER
- SI TU ME BUSCA - ANUEL AA & YAILIN LA MAS VIRAL
- AHÍ DONDE ME VEN - ÁNGELA AGUILAR
- A LA ANTIGÜITA - CALIBRE 50
- LA CASITA - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
- ¿QUÉ TIENEN TUS PALABRAS? - BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA
- SIN MIEDO AL ÉXITO - BANDA LOS SEBASTIANES
- SOY BUEN AMIGO - EL FANTASMA
- SOY EL ÚNICO - YAHRITZA Y SU ESENCIA
- YA NO SOMOS NI SEREMOS - CHRISTIAN NODAL
- YA SOLO ERES MI EX - LA ADICTIVA BANDA SAN JOSÉ DE MESILLAS
- YA SUPÉRAME (EN VIVO) - GRUPO FIRME
- 2 VECES - LOS PLEBES DEL RANCHO DE ARIEL CAMACHO & CHRISTIAN NODAL
- AMORES VAN Y VIENEN - LA NUEVA ESTRATEGIA & LA MAQUINARIA NORTEÑA
- EL COLUMPIO - BANDA LOS SEBASTIANES & LOS RIELEROS DEL NORTE
- EL TRISTE ALEGRE (EN VIVO) - BANDA CARNAVAL & CALIBRE 50
- EN TU PERRA VIDA - GRUPO FIRME & LENIN RAMÍREZ
- LA SINVERGÜENZA - CHRISTIAN NODAL & BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
- MARIACHI TUMBADO - DANNY FELIX FEAT. MARIACHI VARGAS DE TECALITLÁN
- MARIPOSA TRAICIONERA - MANÁ & ALEJANDRO FERNÁNDEZ
- SEÑORITA CANTINERA - LOS RIELEROS DEL NORTE FEAT. POLO URIAS Y SU MAQUINA - NORTEÑA
- TE ENCONTRÉ - ULICES CHAIDEZ & ESLABON ARMADO
- CADA QUIEN - GRUPO FIRME & MALUMA
- COMO LO HICE YO - MATISSE & CARIN LEON
- ELLA QUÉ TE DIO - ÁNGELA AGUILAR & JESSE Y JOY
- ESTÁ DAÑADA REMIX - IVAN CORNEJO & JHAYCO
- FINO LICOR - GERARDO ORTIZ FEAT. PISO 21
- LAS LOCURAS MÍAS - OMAR CHAPARRO FEAT. JOEY MONTANA
- MONTERREY - GUAYNAA & PAIN DIGITAL
-OTRA NOCHE - LOS ÁNGELES AZULES & NICKI NICOLE
- QUÉ BUENO ES TENERTE - NATALIA JIMÉNEZ & BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
- TE LLORÉ UN RÍO - MANÁ & CHRISTIAN NODAL
- CANCIÓN BONITA - CARLOS VIVES & RICKY MARTIN
- EL INCOMPRENDIDO - FARRUKO, VICTOR CARDENAS & DJ ADONI
- EMOJIS DE CORAZONES - WISIN, JHAYCO & OZUNA FEAT. LOS LEGENDARIOS
- FAN DE TUS FOTOS - NICKY JAM & ROMEO SANTOS
- MOJANDO ASIENTOS - MALUMA FEAT. FEID
- PAREJA DEL AÑO - SEBASTIÁN YATRA & MYKE TOWERS
- SE MENEA - DON OMAR & NIO GARCÍA
- UNA NOTA - J BALVIN & SECH
- VOLVÍ - AVENTURA & BAD BUNNY
- WOW BB - NATTI NATASHA, EL ALFA & CHIMBA A
- AGÜITA E COCO - KANY GARCÍA
- CARTAS SOBRE LA MESA - GILBERTO SANTA ROSA
- CUMBIANA - CARLOS VIVES
- HASTA EL SOL DE HOY (VERSIÓN SALSA) - LUIS FIGUEROA
- LAO‘ A LAO’ - PRINCE ROYCE
- NO HAY - EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO
- PA’LLA VOY - MARC ANTHONY
- PA‘ QUE ME PERDONES - HÉCTOR ACOSTA “EL TORITO”
- SUS HUELLAS - ROMEO SANTOS
- TU FAN - LUIS VAZQUEZ
- BESOS EN CUALQUIER HORARIO - CARLOS VIVES, MAU Y RICKY & LUCY VIVES
- DAME UNA NOCHE - MANNY CRUZ & DANIEL SANTACRUZ
- DIOS ASÍ LO QUISO - RICARDO MONTANER & JUAN LUIS GUERRA 4.40
- HÁBLAME DE MIAMI - GENTE DE ZONA & MAFFIO
- LA BENDICIÓN - FARRUKO & LENIER
- LLUVIA Y SAMBA - ELVIS CRESPO, GILBERTO SANTA ROSA & ALEX BUENO
- PA’MI - PETER NIETO & IVY QUEEN
- SEÑOR JUEZ - OZUNA & ANTHONY SANTOS
- TE ESPERO - PRINCE ROYCE & MARIA BECERRA
- TÚ NO BAILAS MAS QUE YO - JERRY RIVERA FEAT. DON OMAR
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- DON’T BE SHY - TIËSTO & KAROL G
- KESI - REMIX - CAMILO & SHAWN MENDES
- LA FAMA - ROSALÍA FEAT. THE WEEKND
- MAMA TETEMA - MALUMA FEAT. RAYVANNY
- NOSTÁLGICO - RVSSIAN, RAUW ALEJANDRO & CHRIS BROWN
- OH NA NA - CAMILA CABELLO, MYKE TOWERS & TAINY
- SANTO - CHRISTINA AGUILERA & OZUNA
- SG - DJ SNAKE, OZUNA, MEGAN THEE STALLION & LISA OF BLACKPINK- SIGUE - J BALVIN & ED SHEERAN- TACONES ROJOS - SEBASTIÁN YATRA & JOHN LEGEND
- ENVOLVER REMIX - ANITTA & JUSTIN QUILES
- ÍNDIGO - CAMILO & EVALUNA MONTANER
- MAMIII - BECKY G & KAROL G
- MEDALLO - BLESSD, JUSTIN QUILES & LENNY TAVÁREZ
- PEPAS – FARRUKO
- POBLADO REMIX - J BALVIN, KAROL G & NICKY JAM FEAT. CRISSIN, TOTOY EL FRIO & NATAN Y SHANDER
- ¿QUÉ MÁS PUES? - J BALVIN & MARIA BECERRA
- SOBRIO – MALUMA
- TODO DE TI - RAUW ALEJANDRO
- YONAGUNI - BAD BUNNY
- BAD BUNNY
- CAMILO
- CHRISTIAN NODAL
- EL ALFA
- FARRUKO
- J BALVIN
- MALUMA
- RAUW ALEJANDRO
- ROMEO SANTOS- SEBASTIÁN YATRA
- ÁNGELA AGUILAR
- ANITTA
- BECKY G
- KALI UCHIS
- KAROL G
- MARIA BECERRA
- NATTI NATASHA
- NICKI NICOLE
- ROSALÍA
- SOFÍA REYES
- CALIBRE 50
- CNCO
- GENTE DE ZONA
- GRUPO FIRME
- JESSE & JOY
- LOS ÁNGELES AZULES
- MANÁ
- MAU Y RICKY
- REIK
- WISIN Y YANDEL
- DHARMA - SEBASTIÁN YATRA
- JOSE - J BALVIN
- KG0516 - KAROL G
- LA 167 – FARRUKO
- LA ÚLTIMA PROMESA - JUSTIN QUILES
- LEGENDADDY - DADDY YANKEE
- MIS MANOS – CAMILO
- MOTOMAMI – ROSALÍA
- NATTIVIDAD - NATTI NATASHA
- VICE VERSA - RAUW ALEJANDRO
- ALMA VACÍA - IVAN CORNEJO
- DEL BARRIO HASTA AQUÍ, VOL. 2 - FUERZA REGIDA
- ESTA VIDA ES MUY BONITA - BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA
- INÉDITO - CARIN LEON
- LA LEY DE LA VIDA - LUIS ANGEL “EL FLACO”
- MEXICANA ENAMORADA - ÁNGELA AGUILAR
- MI HERENCIA, MI SANGRE - MAJO AGUILAR
- MI VIDA EN UN CIGARRO 2 - JUNIOR H
- VAMOS BIEN - CALIBRE 50
- YA SOLO ERES MI EX - LA ADICTIVA BANDA SAN JOSÉ DE MESILLAS
- A LA ANTIGÜITA - CALIBRE 50
- ENVOLVER - ANITTA
- IN DA GETTO - J BALVIN & SKRILLEX
- LAO‘ A LAO’ - PRINCE ROYCE 5. PA’LLA VOY - MARC ANTHONY
- PEPAS – FARRUKO
- PROVENZA - KAROL G
- SUS HUELLAS - ROMEO SANTOS
- TODO DE TI - RAUW ALEJANDRO
-YA SUPÉRAME (EN VIVO) - GRUPO FIRME
- 24/7 - SOFÍA REYES & THE CHANGE
- BÁILALO MUJER - FLOR DE RAP & DENISE ROSENTHAL
- HASTA LOS DIENTES - CAMILA CABELLO & MARIA BECERRA
- LA NIÑA DE LA ESCUELA - LOLA INDIGO, TINI & BELINDA
- LINDA - TOKISCHA & ROSALÍA
- MAMIII - BECKY G & KAROL G
- PA MIS MUCHACHAS - CHRISTINA AGUILERA, BECKY G, NICKI NICOLE FEAT. NATHY - PELUSO PIKETONA - LELE PONS & KIM LOAIZA
-ROCE - PAOPAO, LA GABI, VILLANO ANTILLANO, ARIA VEGA & CAMI DA BABY
- YUMMY YUMMY LOVE - MOMOLAND & NATTI NATASHA
- ALBERT HYPE
- BIZARRAP
- CALEB CALLOWAY
- EDGAR BARRERA
- LOS LEGENDARIOS
- MR. NAISGAI
- MVSIS
- OVY ON THE DRUMS
- SKY ROMPIENDO
- TAINY
- CHICKEN TERIYAKI – ROSALÍA
- DISCIPLINA - LALI
- ENVOLVER – ANITTA
- TODO DE TI - RAUW ALEJANDRO
- WOW BB - NATTI NATASHA, EL ALFA & CHIMBALA
- DPM (DE P*TA MADRE) - KANY GARCÍA
- GRACIAS - PEDRO CAPÓ
- MY LOVA – FARRUKO
- NIÑO SOÑADOR - J BALVIN
- THIS IS NOT AMERICA - RESIDENTE FEAT. IBEYI
(Le puede interesar: J Balvin y Karol G encabezan las nominaciones a los Premios Juventud 2022).
- ÁNGELA AGUILAR
- DANNA PAOLA
- DOMELIPA
- EDUIN CAZ
- EL ALFA
- KAROL G
- KAROL SEVILLA
- KIM LOAIZA
- LELE PONS
-LUISITO COMUNICA
- ANUEL AA & YAILIN LA MAS VIRAL
- BECKY G & SEBASTIAN LLETGET
- EMILIA & DUKI
- GABRIEL SOTO & IRINA BAEVA
- JUANPA ZURITA & MACARENA ACHAGA
- ÁNGELA AGUILAR – ANGELITOS
- CAMILO - LA TRIBU
- CARLOS RIVERA – RIVERISTAS
- CNCO – CNCOWNERS
JAY WHEELER – RUEDITAS
- TINI - TINISTAS
- BOMBÓN - DADDY YANKEE, EL ALFA & LIL JON
- DON’T BE SHY - TIËSTO & KAROL G
- ENVOLVER – ANITTA
- FIEL - LOS LEGENDARIOS, WISIN & JHAYCO
- FUERA DEL MERCADO - DANNY OCEAN
- IN DA GETTO - J BALVIN & SKRILLEX
- JORDAN - RYAN CASTRO
- LINDA - TOKISCHA & ROSALÍA
- MON AMOUR REMIX - ZZOILO & AITANA
- PROBLEMÓN - ÁLVARO DÍAZ & RAUW ALEJANDRO
- BAD BUNNY
- DANNA PAOLA
- EMILIA
- GOYO
- GRUPO FIRME
- J BALVIN
- KAROL G
- MALUMA
- RAUW ALEJANDRO
- REIK
- GABRIEL SOTO - SOLTERO CON HIJAS
- JESÚS ZAVALA – BÚNKER
- JOSÉ RON - LA DESALMADA
- OSCAR ISAAC - MOON KNIGHT
- SEBASTIÁN RULLI - VENCER EL PASADO
- ANGELIQUE BOYER - VENCER EL PASADO
- CAROLINA MIRANDA - ¿QUIÉN MATÓ A SARA?
- DANNA PAOLA – ELITE
- MACARENA ACHAGA - LUIS MIGUEL: THE SERIES
- YALITZA APARICIO - HIJAS DE BRUJAS
- ANGELIQUE BOYER & SEBASTIÁN RULLI - VENCER EL PASADO
- LIVIA BRITO & JOSÉ RON - LA DESALMADA
- MAITE PERRONI & ALEJANDRO SPEITZER - OSCURO DESEO
- SUSANA GONZÁLEZ & DAVID ZEPEDA - MI FORTUNA ES AMARTE
- ÚRSULA CORBERÓ & MIGUEL HERRÁN - LA CASA DE PAPEL
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