Jon Batiste, Justin Bieber y Doja Cat lideran nominaciones a los Grammy

Jon Batiste, con 11 candidaturas, seguido de Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., con ocho cada uno, y Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete cada una, son los artistas más nominados a los 64 Premios Grammy, que se entregarán el 31 de enero en Los Ángeles.



En canción del año aparece Bruno Mars y su tema 'Leave the Door Open', que firmó junto a Anderson Paak. Por su parte, Taylor Swift, Kanye West, Tony Bennett y Lady Gaga, entre otros, aparecieron en la categoría de álbum del año.



Y entre los latinos, Bad Bunny, C. Tangana, Karol G, Camilo y Selena Gómez son algunos de los nominados.



Los candidatos al mejor disco de música urbana son 'Afrodisíaco', de Rauw Alejandro; 'El último tour del mundo'; de Bad Bunny,; 'José', de J Balvin; 'KG0516', de Karol G, y 'Sin miedo (del amor y otros demonios)', de Kali Uchis.



Por su parte, 'Deja', de Bomba Estéreo; 'Mira lo que me hiciste hacer', de Diamante Eléctrico; 'Origen', de Juanes; 'Calambre', de Nathy Peluso; 'El madrileño', de C. Tangana, y 'Sonidos de karmática resonancia', de Zoé, compiten por el galardón a mejor álbum latino de rock o alternativo.



Los nominados a mejor disco de pop latino son 'Vértigo', de Pablo Alborán; 'Mis amores', de Paula Arenas; 'Hecho a la antigua', de Ricardo Arjona; 'Mis manos', de Camilo; 'Mendó', de Álex Cuba, y 'Revelación', de Selena Gómez.



El Grammy de mejor disco de música regional mexicana (incluida tejana) se decidirá entre 'Antología de la música ranchera, volumen 2', de Aída Cuevas; 'A mis 80's', de Vicente Fernández; 'Seis', de Mon Laferte; 'Un canto por México, volumen 2', de Natalia Lafourcade, y 'AYAYAY! (Súper deluxe)', de Christian Nodal.



'Salswing!', de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orchestra; 'En cuarentena', de El Gran Combo de Puerto Rico; 'Sin salsa no hay paraíso', de Aymée Nuviola; 'Colegas', de Gilberto Santa Rosa, y 'Live in Perú', de Tony Succar, competirán por el gramófono dorado al mejor disco de música tropical.



EFE