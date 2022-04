Los Grammy, la ceremonia en la que se entregan anualmente los premios más importantes de la música a escala global, extenderán su alfombra roja esta noche, en Las Vegas, Estados Unidos.



Por ella desfilarán multitud de artistas, cantantes, productores y demás personalidades de la industria musical, entre quienes se encuentra una buena cuota de colombianos.

Entre las novedades de la edición 64 de los premios, además de la adición de algunas categorías, está que el escenario será el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en lugar del habitual Staples Center, de Los Ángeles. La transmisión comenzará a las 6:30 p. m. y se podrá ver por el canal TNT.



Durante la gala, que se extenderá hasta la medianoche y será presentada por el cómico sudafricano Trevor Noah, están programadas las presentaciones de diferentes artistas, entre los que se encuentra el colombiano J Balvin, quien además está nominado por su álbum Jose.

Otros colombianos en competencia son Karol G y Kali Uchis, en la categoría de mejor álbum de música urbana latina (en la que también compite J Balvin); Paula Arenas y Camilo, en mejor álbum latino de pop, mientras que Diamante Eléctrico, Bomba Estéreo y Juanes se encuentran en mejor álbum latino de rock o alternativo.



No ha sido un camino fácil para la noche de los artistas: esta edición tuvo que ser pospuesta en enero pasado debido al pico de la pandemia. La anterior se dio en marzo del 2021 sin alfombra roja y en un formato mucho más limitado, debido al distanciamiento.

Así será el espectáculo

Además de J Balvin, también se presentarán grandes de la música, algunos son figuras recientes y otros recordados, entre los que están la agrupación surcoreana de k-pop BTS, la reciente ganadora del Óscar Billie Eilish –por su canción No Time to Die, de la película homónima del agente 007–; John Legend, la cantante argentina María Becerra y Silk Sonic –el aclamado dúo de R&B conformado por Bruno Mars y Anderson Paak–. También, la cantante de country pop Carrie Underwood –ganadora de American Idol en 2005–, el rapero Lil Nas X y Olivia Rodrigo, que tan solo con 19 años es una de las más importantes representantes del pop anglosajón.

No actuará Kanye West, quien fue retirado de la programación inicial, ante el riesgo que representa su comportamiento.

Categorías y nominados

Con 11 nominaciones, el músico de jazz Jon Batiste concentrará gran atención, pues es el artista con más nominaciones en esta edición de los Premios Grammy. Le siguen H. E. R., Doja Cat y Justin Bieber, con ocho nominaciones cada uno; luego, Olivia Rodrigo y Billie Eilish, que tienen siete cada una.



En términos de música hispanohablante, hay gran variedad.



Además de los colombianos, están Bad Bunny y Rauw Alejandro, cantantes puertorriqueños de urbano y hip-hop; C. Tangana y Pablo Alborán, los dos artistas españoles, competirán en las categorías de música latina, a la que se añadió en esta ocasión mejor disco de música urbana.Otros latinos que esperan llevarse la estatuilla a casa son la argentina Nathy Peluso, la mexicana Natalia Lafourcade y el panameño Rubén Blades.

En la categoría de álbum del año se medirán titanes de la industria: Kanye West, Taylor Swift, Billie Eilish, H. E. R., Tony Bennett & Lady Gaga, Justin Bieber, Doja Cat, Lil Nas X, Olivia Rodrigo y Jon Batiste.



En mejor grabación del año, que premia el trabajo de producción de las canciones, compiten varios de los personajes anteriormente mencionados. A esta lista de artistas hay que añadirle también a Brandi Carlile, que compite con Right on Time; Silk Sonic, que presenta la aclamada Leave the Door Open, y la resucitada ABBA, que apuesta con su canción I Still Have Faith In You.



En mejor álbum de rock, compiten Black Pumas, AC/DC, el fallecido Chris Cornell –con álbum póstumo–, Paul McCartney y Foo Fighters, cuyo baterista, Taylor Hawkins, que falleció en Bogotá el pasado 25 de marzo, será el centro de los homenajes.

REDACCIÓN DOMINGO*

* Con información de EFE

