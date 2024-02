Juanes obtuvo un nuevo Grammy: así van las categorías latinas en estos premios

Ya avanzada la repartición de los numerosos premios Grammy (que incluso otorgan trofeos a álbumes hablados, filmes musicales), empezaron a desgranarse las categorías latinas. En ellas estaban nominados los colombianos Paula Arenas, Diamante Electrico, Juanes, Karol G, 1,2,3 Andrés y el Grupo Niche.



(Siga el minuto a minuto de los Premios Grammy 2024)

Entre las primeras estuvo la categoría de jazz latino y poco después la de mejor álbum pop latino, en la que la artista Gaby Moreno se llevó el premio al que estaba nominada la colombiana Paula Arenas. Moreno, de Guatemala, ganó con el álbum X mí (volumen 1).

Facebook Twitter Linkedin

El anuncio del premio a Juanes, por parte del Grammy. Foto: Grammy

Siguió la categoría de mejor álbum de rock o alternativo latino, en la que hubo un empate. En esta, el primer ganador anunciado fue Juanes, por su reciente álbum Vida Cotidiana. El artista antioqueño no estuvo presente para recibir la estatuilla, pero fue su productor, Sebastián Krys, quien subió a recibir por él la estatuilla.



Con esta es la cuarta ocasión en la que el cantante de La camisa negra y A Dios le pido se lleva este codiciado galardón. Sumados estos cuatro, obtenidos a lo largo de los años, con los Grammy Latinos, el colombiano completa 29 gramófonos dorados entre sus reconocimientos.



Inmediatamente después se anunció que Natalia Lafourcade compartía con Juanes el mismo premio, por su álbum De todas las flores.



En inglés, la mexicana agradeció a Dios a la música, de quien dijo que era su "jefe", y también compartió que reza por mantener la inspiración. Y al final dedicó el triunfo a sus padres y a México.

Minutos después se anunciaron los nominados en la categoría de mejor álbum de música para niños. En esta categoría -que no solo era para artistas latinos, sino para todos quienes hubieran elaborado un álbum con estas características- estaba nominado 1.2.3 Andrés. Y los integrantes de esta agrupación no pudieron dejar de saltar hacia el escenario cuando leyeron el nombre de su trabajo, We Grow Together Preschool Songs, como el ganador.



Es decir, mucho antes de la ceremonia de televisión, ya los artistas colombianos acumulaban dos premios Grammy, y aún no se habían terminado de repartir estos galardones.

Más latinos ganadores

Otro latino que ganó reconocimientos fue el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, que ganó a la mejor interpretación de orquesta.



El mexicano Peso Pluma, de 27 años, obtuvo el primer Grammy de su carrera al ganar en la categoría de mejor álbum de música mexicana, por Génesis.



En mejor álbum tropical latino el ganador fue Siembra 45 Aniversario (en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico, 14 de mayo), de Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta. En esta categoría estaban nominados el grupo Niche y Carlos Vives.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA