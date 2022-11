Este martes 15 de noviembre se dieron a conocer los nominados a los Premios Grammy 2022. La edición número 65 de la ceremonia que se llevará a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, el próximo 5 de febrero de 2023. Este reconocimiento a lo mejor de la industria de la música es entregado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

De nuevo los colombianos volvieron a brillar en estos reconocimientos. En esta edición competirán por el gramófono dorado: Camilo, por su álbum ‘De adentro pa’ afuera’, en la categoría a mejor álbum de pop latino. En esa misma categoría está Fonseca, por Viajante y Sebastián Yatra con Dharma+.



Puede leer: Esta es la historia del álbum que casi enloquece a Fonseca

En el Grammy al mejor disco de música urbana estará en la contienda The Love and the Sex Tape, de Maluma. Y en el apartado a mejor álbum Tropical, es uno de los candidatos El disco Cumbiana II de Carlos Vives.

Carlos Vives explora cada vez más el sonido de las gaitas en Cumbiana II. Foto: Andres Oyuela. Paola España Comunicaciones

Siguiendo el poder de la música colombiana, la película Encanto se metió en los premios en las categorías de mejor compilación de una banda sonora para un trabajo audiovisual (película o serie); mejor música incidental y en mejor canción para un trabajo audiovisual, con el éxito No se habla de Bruno.

Pronto se celebrará el primer aniversario del estreno de Encanto en Colombia. Foto: Disney

Adele (30), Bad Bunny (Un Verano Sin Ti) y Harry Styles (Harry´s House), entre otros, competirán en la categoría a mejor álbum del año en la 65ª edición de los premios

Grammy,

Otra terna de artistas que competirá en la categoría a mejor canción del año.De nuevo Beyoncé (Break My Soul), Harry Styles (As It Was), Adele (Easy on Me), junto a Lizzo ("About Damn Time"), esperan quedarse con el reconocimiento.



La lista la completan Sara Davis Gayle (abcdefu), Liz Rose y Taylor Swift (All Too Well), Tyler Johnson (As It Was), Matthew Catellanos (Bad Habit), Tarik Azouz (God Did), Kendrick Lamar (The Heart Part 5) y Bonnie Raitt (Just Like That), informó este martes la Academia de Grabación de EE. UU.

Lista de nominados

Álbum del año

‘Voyage’ Abba.

‘30’ Adele.

‘Un Verano Sin Ti’ Bad Bunny.

‘Renaissance’ Beyoncé.

‘Good Morning Gorgeous (Deluxe)’ Mary J. Blige.

‘In These Silent Days’ Brandi Carlile.

‘Music Of The Spheres’ Coldplay.

‘Mr. Morale & The Big Steppers’ Kendrick Lamar.

‘Special’ Lizzo.

‘Harry’s House’ Harry Styles.



Mejor álbum de Música Urbana

‘Trap Cake, Vol.2’ Rauw Alejandro.

‘Un verano sin ti’ Bad Bunny.

‘Legendaddy’ Daddy Yankee.

‘La 167’ Farruko.

‘The Love & Sex Tape’ Maluma.



Mejor álbum de pop vocal

‘Voyage’ Abba.

‘30’ Adele.

‘Music of the Spheres’ Coldplay.

‘Harry’s House’ Harry Styles.

‘Special’ Lizzo.

Mejor grabación dance o electrónica

‘Break My Soul’ Beyonce.

‘Rosewood’ Bonobo.

‘Don’t Forget My Love’ Diplo & Miguel.

‘I’m Good (Blue)’ David Guetta & Bebe Rexha.

‘Intimidated’ Kaytranada featuring H. E. R..



Mejor interpretación solista

‘Easy on Me’ Adele.

‘Moscow Mule’ Bad Bunny.

‘Bad Habit’ Steve Lacy.

‘Woman’ Doja Cat.

‘About Damn Time’ Lizzo.

‘As it Was’ Harry Styles.



Mejor interpretación de un dúo o grupo pop

‘Don’t Shut Me Down’ Abba.

‘Bam Bam’ Camilla Cabello con Ed Sheeran.

‘My Universe’ Coldplay & BTS.

‘Unholy’ Sam Smith & Kim Petras.

‘I Like You (A Happier Song)’ Post Malone & Doja Cat.



Mejor álbum de rap

‘God Did’ DJ Khaled.

‘I Never Liked You’ Future.

‘Come Home The Kids Miss You’ Jack Harlow.

‘Mr. Morale & The Big Steppers’ Kendrick Lamar.

‘It’s Almost Dry’ Pusha T.



Mejor canción rap

‘Churchill Downs’ Jack Harlow ft. Drake.

‘The Heart Part 5’ Kendrick Lamar.

‘God Did’ DJ Khaled ft: Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy.

‘Pushin P’ Gunna & Future ft: Young Thug.

Canción del año

‘abcdefu’ Gayle.

‘About Damn Time’ Lizzo.

‘All Too Well (10 Minute Version, The Short Film)’ Taylor Swift.

‘As It Was’ Harry Styles.

‘Bad Habit’ Steve Lacy.

‘Break My Soul’ Beyoncé.

‘Easy on Me’ Adele.

‘God Did’ DJ Khaled ft: Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy.

‘The Heart Part 5’ Kendrick Lamar.

‘Just Like That’ Bonnie Raitt.

Grabación del año



‘Don’t Shut Me Down’ Abba.

‘Easy On Me’ Adele.

‘BREAK MY SOUL’ Beyoncé.

‘Good Morning Gorgeous’ Mary J. Blige.

‘You And Me On The Rock’ Brandi Carlile ft. Lucius.

‘Woman’ Doja Cat.

‘Bad Habit’ Steve Lacy.

‘The Heart Part 5’ Kendrick Lamar.

‘About Damn Time’ Lizzo

‘As It Was’ Harry Styles.



Mejor artista nuevo

Anitta.

Omar Apollo DOMi & JD Beck.

Samara Joy.

Latto.

Måneskin.

Muni Long.

Tobe Nwigwe.

Molly Tuttle.

Wet Leg.



CULTURA Y CON INFORMACIÓN DE EFE