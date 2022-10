La banda sonora de Encanto, de la película de Disney y ganadora del Óscar, podría ser la gran revelación dentro de las nominaciones de los Premios Grammy 2023. ¿Por qué? Entre los votantes se ha dado una gran división por los artistas y las bandas que se postularán para ganar una estatuilla.



Las canciones de Encanto, la película que se basa en la cultura de Colombia, se posicionó en los 'charts' como una de las más escuchadas, pero sin duda la canción que arrasó fue 'We Don't Talk About Bruno' ('No se habla de Bruno', en su versión en español), que alcanzó el primer puesto en 'Billboard Hot 100', algo que solo había sido logrado por 'A Whole New World' de Aladdin.

Pero, en particular, hay dos artistas que estarían causando la indecisión. Por una parte, está Adele, cuyo álbum de estudio '30' reafirmó su destreza musical y fue respaldada al ocupar los primeros puestos de las listas musicales, por lo que sus seguidores han llegado a decir que podría ser una de las grandes vencedoras de estos premios.



También está Beyoncé, que este año estrenó su último proyecto discográfico titulado como 'Renaissance'. Este fue catalogado como una pieza que deja ver la "esencia de la artista e incursiona al fusionar sonidos novedosos". 'Break my soul' es la que más ha llamado la atención y ha recibido buenas críticas sobre la reinterpretación de la ya conocida canción que fue hecha por Madonna.



En 2017, Adele ganó la mayoría de triunfos por su álbum 25 y la canción Hello, superando a Beyonce. Foto: Agencias

En esa medida, hay que decir que los trabajos discográficos de ambas artistas han generado división por los votantes que respaldan la nominación de los artistas para los Grammy. La crítica y medios especializados argumentan que ambas han alcanzado una "madurez musical" que podría hacer que nuevamente se enfrenten como sucedió en los premios de 2017.



Por eso es que, la banda de Encanto podría figurar como la "opción perfecta" para la nominación de Álbum del año, pues no habría disputa entre Beyoce y Adele, y la votación se podría centrar en esta producción musical y sonora que fue dirigida por Lin-Manuel Miranda.



Aunque, igualmente, se prevé que ambas artistas alcancen diversas nominaciones y se disputen el premio a la categoría de Mejor Canción del Año. Pero también hay que decir que hay más artistas de la escena musical americana y latina que podrían sorprender.



Entre los opcionados está Bad Bunny que se convirtió en la gran revelación con su álbum 'Un Verano Sin Ti', superando toda clase de 'records' en las litas de reproducción. Asimismo, dentro de la escena anglo se destacan Harry Styles y Taylor Swift, dos artistas que ostentan producciones que bien podrían ser merecedoras al Grammy.



Aún habrá que esperar a que la Academia revele la lista de nominados, pero lo que sí se sabe en este punto es que serán celebrados el próximo 5 de febrero de 2023 en Las Vegas, (Estados Unidos).

