Entre el 21 y el 23 de octubre próximos, el 10º Festival Gabo se llevará a cabo en Bogotá: durante ese encuentro que contará con invitados especiales y en el que se le concederá el premio a la Excelencia a Juan Villoro, también se darán a conocer los ganadores de los mejores trabajos periodísticos.

La lista está compuesta por 10 trabajos en las categorías de texto, cobertura, imagen, y por primera vez en la historia del certamen, audio y fotografía. En total se inscribieron 1.980 participantes y los candidatos que se anunciaron este viernes 30 de septiembre fueron seleccionados después de dos rondas de juzgamiento con 62 periodistas.



Entre los aspirantes al Premio Gabo 2022 figuran varios medios colombianos: Canal Capital, Cerosetenta, La Opinión, entreriosmuseo.co o La silla vacía, Revista Cambio, entre otros.



El 10º Festival Gabo se llevará a cabo en el Gimnasio Moderno de Bogotá y girará alrededor de la celebración de los 40 años del Nobel de Literatura otorgado a Gabriel García Márquez.



A continuación el listado completo de los nominados:

Texto

*A máquina oculta de propaganda do iFood

Autor: Clarissa Levy

Medio: Agência Pública (Brasil)



*Amenazados: Las últimas tribus aisladas de Brasil

Autor: Naiara Galarraga y Avener Prado

Medio: El País (España)



*El polizón y el capitán

Autor: Ricardo Robins

Medio: Rosario3 (Argentina)



*El problema sigue creciendo: hipopótamos a la venta en Colombia

Autor: Diana María Pachón

Medio: Mongabay Latam (Colombia)



*El submarino perdido. Los 44 caídos del ARA San Juan

Autor: Juan Manuel Mannarino

Medio: Revista Gatopardo (México)



*La difícil relación entre pandillas y empresas en Haití

Autor: Alberto Arce Suárez

Medio: Associated Press (Estados Unidos)



*La Selecta cuenta nuestra historia en espanglish

Autor: Nelson Rauda

Medio: El Faro (El Salvador)



*Las luciérnagas se apagan: el desastre ambiental en Tlaxcala

Autor: Diana Amador

Medio: Revista Gatopardo (México)



*Menores no acompañados, las víctimas invisibles del éxodo venezolano en Norte de Santander

Autor: Rafael David Sulbarán

Medio: La Opinión (Colombia)



*Muerte de un amigo en Brooklyn: "Solo lo sabían las personas que consumían con él"

Autor: Argemino Barro

Medio: El Confidencial (España)

Cobertura

*Cáncer de mama en Venezuela

Autor: Ricardo Barbar, Luisa Salomón, John Fuentes, Ángel Alayón, Oscar Marcano, Valentina Oropeza, Salvador Benasayag, Gaby Oráa, Carlos Sandoval, Helena Carpio, Marcos Guerra, Poindexter Poller, Alfredo Lasry, Roberto Mata, Mauricio López, Javier Boedo e Iñaki Zugasti.

Medio: Prodavinci (Venezuela)



*Corredor furtivo

Autor: Joseph Poliszuk, María de Los Ángeles Ramírez y María Antonieta Segovia.

Medio: Armando.info (Venezuela) y El País América (México)



*El Negocio de la Represión

Autor: Juliana Dal Piva, Juliana Dal Piva, Sebastián Ortega, Emiliano Gullo, Laureano Barrera, Diego Ortiz, Gabriel Pecot, Nelfi Fernández Reyes, Iván Paredes, Lizeth Vargas Guzmán, Paul Mena, Dalila Sarabia, Andrés Bermúdez Liévano, Tania Tapia, Ronny Rojas, Albinson Linares, Jody García, Oswaldo J. Hernández, Edgar López, Alessandro Di Stasio, Pablo Ferri, Carolina Loza León, Monica Almeida, Mónica González Islas, Miguel Drescher, Maria Teresa Ronderos, Mago Torres, Luisa Fernanda López, Rigoberto Carvajal, Martha Irene Sánchez, Pablo Medina, Emiliana García, José Dacau, Bárbara Libório, Naomi Matsui, Rubens Valente, Diego Arce, Sairo Alemán y José Luis Peñarredonda.

Medio: Centro Latinoamericano de Investigación Periodística – CLIP (Costa Rica), Cerosetenta (Colombia), Revista Anfibia (Argentina), Animal Político (México), Efecto Cocuyo (Venezuela), El Deber (Bolivia), El País América (México), El Universo (Ecuador), Interferencia (Chile), No-Ficción (Guatemala), Noticias Telemundo (Estados Unidos), UOL (Brasil), JUT Media (Chile)



*Fragmentos de la desaparición

Autor: Marcela Turati, Mago Torres, Thelma Gómez Durán, Efrain Tzuc, Armando Talamantes, David Eads, Irving Morales, Aldo Dector Oliver, Alejandra Saavedra, Cynthia Monterrosa, Gustavo Solís, Mónica González Islas, Lucía Flores , Verónica Espinosa, Gabriela Montejano, Melissa Esquivias, Alfonsina Ávila, Violeta Santiago, Fred Ramos, Óscar Misael Hernández-Hernández, Mónica Cerbón, Adolfo Valtierra, Marcos Vizcarra, Daniel Cruz, Marcos Nucamendi, Camelia Muñoz, Daniel Gómez, Gilberto León Martagón, Natalia Mandujano y Rigoberto Carvajal.

Medio: Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos (México)



*La Amazonía, castigada y al borde del abismo

Autor: Joshua Howat Berger

Medio: Agence France-Presse (Francia)



*Mining Secrets

Autor: Léa Peruchon, Phineas Ruckert y Paloma Dupont de Dinechin.

Medio: Prensa Comunitaria (Guatemala) y Forbidden Stories (Francia)



*MS13 & Co.

Autor: Juan Martínez d’Aubuisson

Medio: Insight Crime (El Salvador)



*No fue el fuego

Autor: Alejandra Gutiérrez Valdizán, Carmen Quintela Babio, Daniela Rea, Melisa Rabanales, Jody García, Rosario Lucas, Verónica Orantes, Lucía Reinoso, Julio

Serrano, María José Longo, Fernanda Gándara Marchante, Jimena Pons Gandini, Victoria Bouloubasis y Mónica Wise Robles.

Medio: Agencia Ocote (Guatemala)



*Pastores controlam agenda e liberação de dinheiro no Ministério da Educação

Autor: André Shalders, Julia Affonso, Vinícius Valfré, Felipe Frazão y Breno Pires.

Medio: Jornal O Estado de S.Paulo (Brasil)

*Poderes no santos

Autor: Natalia Arbeláez Jaramillo, Elisa Castrillón Palacio, María José, Natalia Arbeláez Jaramillo, Mayra Castillo, Nelly Luna Amancio, Victoria De Masi, Kennia Velásquez, Laura Scofield, Mariama Correia y Rute Pina.

Medio: La Silla Vacía (Colombia), Agencia Pública (Brasil), Ojo Público (Perú) , PopLab (México) y elDiarioAr (Argentina)

Imagen

*El asesinato de Lucas Villa

Autor: Laura Sofía Mejía, Camilo Alzate, Carlos Gonzales, Lorenzo Morales, Hannah Meszaros Martin, Kishan San, Lola Conte, Omar Ferwati, Eyal Weizman, Sergio Beltrán-García, Sarah Nankivell, Elizabeth Breiner

Medio: Baudó Agencia Pública, Cerosetenta (Colombia), Bellingcat y Forensic Architecture (Reino Unido)



*El otro camino

Autor: Alejandro Vargas Corredor, Carolina Loaiza Moros, Mario André Rodríguez

Medio: Canal Capital (Colombia)



*Entre Ríos: silencios, memorias

Autor: Ginna Morelo, Jorge Daniel Morelo, Diego Pérez, Constanza Bruno, Alex Galván, Jose Díaz, Wietse Neven, Gloria Estrada, Boris Morales

Medio: entreriosmuseo.co (Colombia)



*Gênero: feminino

Autor: Beatriz Peres, Mariana Goulart, Mathilde Missioneiro, Patricia Campos Mello, Patricia Pamplona, Fernanda Mena, Catia Seabra, Anna Virginia Balloussier, Flávia Mantovani, Cláudia Collucci, Eliane Trindade

Medio: Folha de S.Paulo (Brasil)



*Juquery - Lugar Fora do Mundo

Autor: Alex Tajra, Pedro Marum

Medio: GloboNews (Brasil)



*Lágrimas S.A.S.

Autor: María Fitzgerald, Santiago Luque

Medio: Revista Cambio (Colombia)



*O Caso Prevent Senior

Autor: Clarissa Cavalcanti, Álvaro Pereira Jr., Gabriel Mitani, Guilherme Balza, Andrey Frasson, Nathalia Butti, Paloma Rodrigues, Wellington Almeida, Arthur Stabile y Willy Murara.

Medio: TV Globo (Brasil)



*Reportagem multimédia em Andriivka. Radiografia de uma aldeia sob ocupação russa durante 30 dias

Autor: João Pedro dos Santos Sequeira Porfírio, Carlos Diogo Santos, Miguel Feraso Cabral, Catarina Santos y Ana Moreira.

Medio: Observador (Portugal)*Tapón del Darién: cruzar el infierno por la redención de un sueño esquivo

Autor: Javier Alexander Macías, Manuel Saldarriaga, Juan Sebastián Carvajal y Tobías Mira.

Medio: El Colombiano (Colombia)

Tribugá: óxido en el paraíso

Autor: Víctor Galeano, Laura Sofía Mejía, Laura Taborda, Helena Calle, Juan Manuel Martinez, Daniel Alzate, Sinar Alvarado, Jeanneth Valdivieso, Steven Hernandez, Sebastián López, Juan Miguel Álvarez, Maria Gabriela mendez, Angie Salazar y Natalia Barriga.

Medio: Baudó Agencia Pública y La Liga Contra El Silencio (Colombia)

Fotografía

*Crisis en Haití

Autor: Orlando Barría

Medio: Agencia EFE (España)



*Cuando la ciudad se desintegra

Autor: Ricardo García Vilanova

Medio: Jot Down Magazine (España)



*Derrame en Perú: presagios de la muerte lenta

Autor: Musuk Nolte

Medio: Vist Projects (Perú)



*Desaparecidos

Autor: Fred Ramos y Óscar López.

Medio: The New York Times (Estados Unidos)



*El mes de la ocupación rusa en Bucha

Autor: Santi Palacios

Medio: Revista 5w (España)



*Indígenas da Terra do Fogo querem provar que a etnia ainda vive

Autor: Marcio Pimenta

Medio: Folha de S.Paulo



*Los asientos de piel de las camionetas de lujo impulsan la deforestación de la Amazonia

Autor: Victor Moriyama

Medio: The New York Times (Estados Unidos)



*Los dos muros fronterizos

Autor: Alejandro Cegarra

Medio: Pie De Página



*República Dominicana expulsa y maltrata a los haitianos, según activistas

Autor: Matias Delacroix y Danica Coto

Medio: Associated Press (Estados Unidos)

*Ucrania: el cielo partido

Autor: Rodrigo Abd

Medio: Revista Crisis (Argentina)

Audio

*A República das Milícias

Autor: Bruno Paes, Vitor Hugo Brandalise, Aurelio de Aragão, Paula Scarpin, Gabriela Varella y Flora Thomson De-Veaux.

Medio: Rádio Novelo y Rede Globo (Brasil)



*Ciudad Perdida: el funeral de monseñor Romero

Autor: Jimena Aguilar, Mónica Campos, Andrea Burgos, Natalia Franco, Alejandro Solano, Patricia Trigueros, Marcela Benítez, Gabriela Aquino y Natalia Guzmán.

Medio: Alharaca (El Salvador) y Antifaz (México)



*GAL. El triángulo

Autor: Antonio Rubio

Medio: Podimo (España)



*Habitat

Autor: Jéssica Maes, Natália Silva, Magê Flores, Mauricio Meireles, Kleber Bonjoan, Rogerio Pilker, Thiago Almeida, Irapuan Campos, Rubens Alencar, Luciano Veronezi, Fernanda Giulietti, Maicon Silva, Mateus Camillo y Rebeca Oliveira.

Medio: Folha de S.Paulo (Brasil)



*Las dos muertes de Javier Ardines

Medio: El Comercio y El Correo (España)

Autor: José Ángel Esteban



*La Segunda Muerte del Dios Punk

Autor: Nicolás Maggi

Medio: Radio Universidad De Rosario y Erre Podcast (Argentina)



*La refugiada

Autor: Melissa Silva Franco, Catalina May y Martín Cruz Farga

Medio: Las Raras Podcast (Chile)



*Los papeles

Autor: Álvaro de Cózar, Inés Vila y Pilar Sayans

Medio: El País y True Story (España)



*Mujeres de fuego

Audio: Elvira Redondas, Diego Rabasa y Ricardo Giraldo

Medio: Perro Azul y La Corriente del Golfo (México)

*UOL Investiga: A Vida Secreta de Jair

Autor: Juliana Dal Piva, Juliana Carpanez, Joao Pedro Chagas Pinheiro, Flavio Vinicius Moreira Costa, Gabriela Sá Pessoa, Amanda Rossi, Rene Cardillo, Gisele Pungan, Natalia Mota, Eric Fiori y Santhiago Lopes.

Medio: UOL (Brasil)

