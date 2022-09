Aunque Selena Gómez ha sido aplaudida por su papel como Marbel en la serie de comedia 'Only Murders in the Building', su nombre no estuvo en la lista de actrices nominadas a los Premios Emmy.



Selena fue nominada como productora, precisamente por su trabajo en la serie. Sin embargo, no se llevó el galardón.



Lo más sonado fue su ausencia en la alfombra roja. Su nombre fue anunciado como una de las presentadoras, pero a poco de empezar la gala no había llegado.



Según informaron, Selena llegó justo antes del inicio de la gala y por eso no alcanzó a estar en la alfombra roja. Lució un vestido blanco de cuello halter y con pendientes verdes.



En el escenario la acompañaron sus compañeros de 'Only Murders in the Building', Steve Martín y Martín Short.



