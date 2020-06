El Hay Festival recibió premio Princesa de Asturias

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, estado de Jalisco (México) y el Hay Festival of Literature & Arts, un certamen originario de un pequeño pueblo galés que se ha convertido en un encuentro anual de literatos y artistas de todo el mundo, han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Se les consideró los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores y la cultura en el mundo.



A juicio del jurado que concedió el galardón, la Feria Internacional de Guadalajara (FIL), impulsada en 1987 por la universidad de esa ciudad mexicana, se convirtió en "un fenómeno literario universal" que cuenta con "una enorme resonancia popular y una participación masiva", lo que también la convierte en "un gran foco de proyección de la lengua española".

Además, destacó que el Hay Festival, nacido en 1988 en Hay-on-Wye, convoca a lectores y escritores en ediciones que se extienden desde 2006 por América, Europa y Oriente Próximo y que ambos acontecimientos reúnen en torno a la literatura a los públicos más variados y congregan cada año a cientos de miles de visitantes para fomentar el hábito de la lectura.



La Feria de Guadalajara y el Hay Festival "contribuyen a fortalecer las industrias culturales y a hacerlas sostenibles", concluye acta del jurado, presidido por el exdirector de la Real Academia de la Lengua, Víctor García de la Concha, y que celebró su reunión de forma telemática debido a la pandemia del coronavirus.

Tras más de tres décadas de existencia, la FIL se ha convertido en un referente social, político y cultural en torno al libro que reúne cada año a más de 2.400 editoriales de 45 países en un recinto de 40.000 metros cuadrados, que es visitado por más de 800.000 personas entre los meses de noviembre y diciembre.

Encuentro habitual de escritores y lectores, cuenta con cientos de presentaciones de libros, actividades para profesionales del sector, actuaciones artísticas y musicales y miles de citas de negocios relacionadas con ámbito literario.



El Hay Festival surgió un año después que la FIL en la localidad galesa de Hay-on-Wye, una población de unos 1.800 habitantes y decenas de librerías, sobre todo de segunda mano, que se habían convertido en reclamo no solo para bibliófilos, sino para turistas en general.



Celebrado anualmente durante once días a finales de mayo y principios de junio, el Hay Festival acoge más de 700 eventos, entre debates, entrevistas y conciertos, que reúnen a más de 270.000 personas. Organizado por la Hay Festival Foundation, en 2006 el Festival comenzó a celebrar certámenes similares en diferentes países, como el Hay Festival Cartagena de Indias (Colombia), el Hay Festival Segovia (España), el Hay Festival Querétaro (México), el Hay Festival Arequipa (Perú) y el Hay Festival Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).



Tras conocer la decisión del jurado, el director ejecutivo del Hay Festival, Peter Florence, confesó sentirse "emocionado" por esta distinción y "afortunado" por poder llevar el certamen hasta Latinoamérica, que definió como un "entorno increíblemente rico en literatura e ideas".

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en el estado de Jalisco (México) Foto: EFE

"Estamos encantados por el premio y por haberlo recibido junto a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (...) He visto que este premio lo han ganado El Prado (2019) y The Royal Society (2011), que son grandes instituciones, y nosotros, que nos sentimos humildes, estamos asombrados de haber sido considerados en la misma categoría", declaró Florence a la agencia Efe.



El Premio Princesa de Comunicación y Humanidades recayó el pasado año en el Museo del Prado y en ediciones anteriores distinguió, entre otros, a Alma Guillermoprieto, Les Luthiers, James Nachtwey, Emilio Lledó, Joaquín Salvador Lavado "Quino", Annie Leibovitz, Shigeru Miyamoto y The Royal Society, entre otros.



Éste es el tercer galardón en fallarse este año, de los ocho convocados anualmente por la Fundación Princesa de Asturias, después de que la semana pasada se concediera el de la Concordia a los sanitarios españoles por su entrega y sacrificio para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 y el de las Artes al italiano Ennio Morricone y al estadounidense John Williams, los dos compositores que atesoran las bandas sonoras más reconocidas del cine.



EFE