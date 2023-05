El reportaje multimedia ‘El deporte sí se mancha: abuso, acoso y extorsión sexual’, publicado por EL TIEMPO el 25 de noviembre del 2022, acaba de ser galardonado en la edición 44 del concurso convocado por la Sociedad para el Diseño de Noticias (SND). Se trata del reconocimiento más importante del mundo que exalta el ingenio y la creatividad del diseño editorial de publicaciones y productos impresos, web y móviles.

A la convocatoria se presentan medios como The New York Times, South China Morning Post, Reuters, ESPN, The Washington Post, Bloomberg News y The Boston Globe, entre otros. El premio fue otorgado en la categoría ‘Excelencia en investigación o servicio público’.



(Ingrese al reportaje: 'El deporte sí se mancha: abuso, acoso y extorsión sexual')



“Reconoce una narración visual sobresaliente y excelente. Estas entradas van más allá de la mera competencia técnica o estética y pueden traspasar los límites de la originalidad y la creatividad”, dijo el fallo de los 46 jurados, congregados en Nueva York (EE. UU.), desde donde evaluaron y calificaron cerca de 4.600 entradas impresas y digitales durante cuatro días.

Ilustración especial 'El deporte sí se mancha' Foto: Daniel Andrés Celis y Dany Esteban Valderrama.

Este trabajo periodístico, dirigido por Gabriel Meluk —editor de Deportes de EL TIEMPO—, se hizo de la mano del equipo de Reportajes Multimedia, a la cabeza de Jhon Torres, editor de Mesa Central del diario. Revela los testimonios de varias jóvenes, de distintas regiones del país, que soñaban convertirse en estrellas del deporte para poder darles una mejor calidad de vida a sus familias. Pero sus ilusiones se vieron frustradas debido a la tortura que vivieron por cuenta de sus entrenadores técnicos o por directivos de los clubes o ligas a los que pertenecían. Jóvenes de origen humilde que fueron acosadas y hostigadas sexualmente y presionadas por hombres que ejercían una condición de poder sobre ellas.

El equipo de diseño estuvo conformado por Daniel Andrés Celis, Dany Esteban Valderrama, Sandra Rojas y Norman Jaimes. Las ilustraciones fueron de Daniel Andrés Celis y Dany Esteban Valderrama.

La narrativa gráfica de este reportaje busca sumergir al usuario, llevándolo a través de paisajes sonoros y voces de mujeres que narran las historias de las víctimas mientras se visualizan las lúgubres y conmovedoras ilustraciones, con animaciones muy puntuales que describen y resaltan hechos relevantes.

Participaron los periodistas José Orlando Ascencio, Lisandro Rengifo, Pablo Romero, Andrés Felipe Balaguera, David Alejandro López Bermúdez, Jineth Bedoya, José Alberto Mojica y Yaleni Solano. Y la realización de video estuvo a cargo de Sebastián López, Juan David Cuevas, Brayan Melo Castillo y Alexis Rondón.

La coordinación de audio fue de Carlos Solano y las narraciones fueron de Clara Inés González, Jenny Gámez y Carolina Unigarro.



REPORTAJES MULTIMEDIA

EL TIEMPO

