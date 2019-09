Premio Gabo eligió sus finalistas

La Fundación Gabo dio a conocer los 12 finalistas del galardón de este año en sus cuatro categorías: texto, imagen, cobertura e innovación.

En texto, los finalistas son Volver para incendiar a Colombia, de Gatopardo (México); La sangre nunca fue amarilla, de Periodismo de Barrio, y O general do capitão, de Fabio Victor, de Revista Piauí.



En imagen están America First: El legado de una redada migratoria, de Univisión Noticias Digital (Estados Unidos); La fiesta del fútbol, de Néstor Oliveros Machado y Telepacífico, y El drama de bucear en busca de langostas, de The Associated Press (México).



En cobertura están Crise do clima, de Folha de São Paulo; Frontera cautiva, de varios medios de Colombia y Ecuador, y El país de las dos mil fosas, de A dónde van los desaparecidos, Quinto Elemento Lab.



Finalmente, en innovación aparecen O fim de uma facção, de The Intercept Brasil; El verde palidece, de Semana (Colombia), y Mujeres en la vitrina, migración en manos de la trata zonadivas.info, de Pie de Página, Fusión, Enjambre Digital (México) y El Pitazo, TalCual, Runrunes (Venezuela). El premio se entregará el 3 de octubre en Medellín, durante el Festival Gabo 2019.