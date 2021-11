La uruguaya Cristina Peri Rossi ganó el Premio Cervantes 2021

La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, ganó este miércoles el Premio Cervantes, considera la literatura, a la que lleva dedicada más de 50 años, el último reducto contra la banalidad y desde allí le ha dicho la verdad al poder y ha luchado contra las dictaduras y a favor del feminismo.



Peri Rossi, nacida en Montevideo el 12 de noviembre de 1941 aunque reside en Barcelona desde los años 70 y que también tiene la nacionalidad española, es una de las escritoras más destacadas en lengua castellana y autora de una amplia obra narrativa, poética, ensayística y periodística, traducida a 15 lenguas.

Con su escritura, ha criticado a gobiernos autoritarios, dictaduras y ha dicho la verdad al poder dando voz a mujeres, exiliados y homosexuales.



Licenciada en Literatura Comparada, comenzó su carrera como escritora en 1963 con el libro de cuentos "Viviendo".



En 1968 publicó la novela "Los museos abandonados", en 1969 "El libro de mis primos" y en 1972 se exilió en España. En ese año, su obra y la mención de su nombre se prohibieron en los medios de comunicación durante la dictadura militar uruguaya y se trasladó a Barcelona donde comenzó su actividad en las páginas de la revista Triunfo.



En 1974 se estableció definitivamente en España y obtuvo la nacionalidad española. Peri Rossi usa su segundo apellido en homenaje a su madre, quien la instruyó desde pequeña en el amor a la literatura, a la música y a la ciencia, recuerda la escritora.



Ha sido profesora de literatura, traductora y periodista, y es conferenciante habitual de universidades españolas y extranjeras.



Sus relatos han sido publicados en "Cuentos reunidos", un volumen en el que repasa más de 30 años dedicados a narrar la experiencia vital de existencia desde todos los lados posibles: el amor, el desamor, la memoria, el sexo, el erotismo, el olvido, el miedo o el deseo, entre otras muchas cosas de la vida cotidiana que no dejan impasible a esta escritora.



Desde que Peri Rossi comenzó a publicar sus cuentos en 1963, la autora ha obtenido excelentes críticas, entre ellas la de Julio Cortázar, quien la consideraba en los años 60 "la gran renovadora de la narración breve".



Se reconoce como una escritora de mentalidad renacentista, abierta a todas las disciplinas y con intereses muy variados y se confiesa enamorada temprana de la pintura y de la fotografía: "Tienen la virtud de retener el instante: consiguen fijar el tiempo, ese traidor que se nos escapa entre los dedos", asegura.



Pero también del cine: "El cine ha sido una de mis pasiones más intensas, desde que vi, a los once años, 'Lo que el viento se llevó`'.



Nunca lo concebí como un pasatiempo (no quiero que el tiempo pase) sino como una forma de arte y de conocimiento)", asegura.



En 2006 se publicó su "Poesía reunida", un género que para Peri Rossi es "el género mayor", aunque ella dice sentirse igual de feliz escribiendo poemas, novelas o ensayos. Pero subraya que "la poesía es una esencia y una manera de vivir".



En ese volumen se reunieron también treinta años de poemas de PeriRossi, "una de los grandes poetisas, que, junto a Vallejo y Neruda, ha cantado al amor y a las relaciones sexuales", según su editor Andreu Jaume.



