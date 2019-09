Premio a 'Leaving Neverland' indigna a la familia Jackson 

El documental sobre el supuesto abuso sexual de Michael Jackson contra menores ganó un Emmy el sábado pasado, en la antesala de estos premios.

Se trata de 'Leaving Neverland', que presenta a dos hombres adultos que dicen que se hicieron amigos de Jackson y que fueron abusados sexualmente por él desde que tenían 7 y 10 años. La producción fue elegida como mejor documental en una ceremonia en Los Ángeles antes de la entrega de los Emmy a la televisión que tendrá lugar el próximo fin de semana.



El programa, que se emitió a principios de este año, una década después de la muerte de Jackson, fue recibido con indignación por la familia del 'Rey del pop' y volvió a poner bajo la lupa la vida y el legado del cantante de 'Thriller'.



La familia de Jackson ha negado los cargos, a los que calificó de "una repetición de acusaciones anticuadas y desacreditadas".



"Que una película que narra hechos completamente ficticios sea premiada con un Emmy en una categoría de no ficción resulta una farsa”, señalaron quienes tienen a su cargo el legado de Jackson en un comunicado que fue enviado a Entertainment Tonight y que fue hecho público.



“No existe ni un atisbo de una pista verídica que pueda apoyar este supuesto documental totalmente parcial, que fue grabado en secreto y para el que no se entrevistó a ninguna persona que no fueran los dos sujetos principales o los miembros de sus respectivas familias”, añade la información.



Por su parte, el británico Dan Reed, el creador de 'Leaving Neverland', dijo que el premio llega a "validar" de alguna manera una historia muy polémica sobre una faceta de Michael Jackson de la que, en su opinión, el público "no conoce todos los detalles" y que muchos desearían enterrar y "olvidar para siempre".



La entrega principal de los Emmy será el 22 de septiembre en Los Ángeles. 'Game of Thrones' y 'The Marvelous Mrs Maisel lideran la carrera para quedarse a la estatuilla de mejor drama y mejor serie de comedia.



Resumen de agencias