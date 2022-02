Tras pasar varios días sin dormir, pendiente de la salud de doña Albita, su mamá, el cantante J Balvin también presentó problemas de salud.



El reguetonero, que ha pedido oraciones por su mamá que padece covid-19 y se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos, contó a través de sus redes sociales que le debieron poner suero debido a largas jornadas que ha pasado sin dormir en espera de noticias de su mamá.

Dijo, además, que por recomendaciones médicas debe guardar reposo y mantenerse hidratado.



“Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero, me dijeron que es por no dormir, no es nada grave, estoy bien”, dijo.

Agregó que su mamá ha tenido “una leve mejoría en las últimas horas”.