¿Por qué si plural de 'flan' es 'flanes', el de 'fan' no es 'fanes'?

Fernando Arango Guarín me envía este titular: “La próxima semana podrá volar el primer piloto comercial de pasajeros”, y me pide que lo comente.



Comentario: Piloto tiene dos sentidos, ‘capitán del avión’ (sustantivo) y ‘modelo’ (adjetivo). El lector podría interpretar que en algún contexto no había pilotos (capitanes) y, ya graduado el primero hará su debut la siguiente semana.

El titular así redactado iría bien en la sección ‘Hace 100 años’. O, por supuesto, que el vuelo modelo para estos tiempos de cóvid-19, se realizará la próxima semana. Como la realidad es esta última, no estaría mal reacomodar el título, “La próxima semana despega el vuelo piloto para transporte de pasajeros”, que le da a piloto el carácter de adjetivo, con su significado inequívoco de ‘modelo’.



Amordazar



Cita: “Las víctimas fueron amordazadas de pies y manos” (radio). Mejor: “... fueron sujetadas / atadas / amarradas de pies y manos”, pues amordazar es ‘impedir la expresión oral’, verbo derivado de mordaza, ‘objeto que se pone en la boca para impedir el habla’.

Celeridad



Pregunta Jorge Parra: ¿Qué significa “con la celeridad”, locución con la que termina cada promesa del Gobierno, hecha en el programa de televisión Prevención y acción?



Respuesta: Celeridad es ‘rapidez’. Lo que tendrían que decir es “con celeridad” (‘con rapidez’), y no con la celeridad (‘con la rapidez’), pues en tal caso hay que especificar cuál, la celeridad de la gacela, la celeridad de la tortuga, la máxima celeridad o, como les aconsejaría decirlo, “la mayor celeridad”.



Fans



Marta Judith Segura pregunta: ¿Si el plural de flan es flanes, el de fan es fanes?



Respuesta: El de flan sí es flanes, “Los flanes de fresa te quedaron deliciosos”, pero el de fan es fans, sin la e, “Las fans de Yatra deliraron en el Anfiteatro de la Quinta Vergara”. El DPD, 2005, recomienda fanes, pero la forma fans está tan asentada y aceptada como robots, blocs, cracs y clics.



Tildes



Preguntan mamás del Colegio Los Robles: ¿Por qué bonsái, Fundéu, Hanói llevan tilde? ¿No son graves terminadas en vocal? Respuesta: No, mamás. No son graves. Son agudas. Las últimas sílabas de estas tres voces son -sái, -déu y -nói. Se trata de diptongos decrecientes, es decir, en cada caso, de una sola sílaba con dos vocales, una abierta predominante (a, e, o) y otra cerrada (i, u). Lo curioso es que la vocal acentuada no es la última, como pasa en sofá, René, maní, buró, menú, sino la penúltima, lo que pasa en las tres por las que ustedes preguntan y en otras, como samurái, Hawái, Inpáhu, Paláu, todas ellas, agudas terminadas en vocal.



FERNANDO ÁVILA

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila5

Preguntas: feravila@cable.net.co