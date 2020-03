¿Por qué si 'agua' es femenino se debe escribir: 'el agua'?

Cita: “Un alto directivo de Phillips, la compañía holandesa que había llegado al país por aquel entonces”.



Comentario: La compañía holandesa no se llama Phillips, sino Philips, con una sola “l”, distinto de la leche de magnesia Phillips y Paulo Laserna Phillips.



Zoo



Pregunta: ¿Ahora titulan en inglés? Lo digo por “Zoo de Cali: la vida en rosa”, en primera página, Marcela Monsalve.

Respuesta: Zoo es palabra española. La encuentra en el DLE, 2014, con el significado de ‘parque zoológico’. Se escribe igual que en inglés, pero se pronuncia distinto.



También es de nuestro idioma el prefijo zoo-, que aparece en voces como zoolatría, ‘culto a los animales’; zoonosis, ‘enfermedad animal transmisible a las personas’, y zootecnia, ‘cría de animales’.



De igual manera, el sufijo -zoo, que aparece en protozoo, ‘organismo microscópico de una sola célula’; espermatozoo, ‘espermatozoide’, y briozoo, ‘invertebrado con cuerpo en forma de caja’.



Se llama



Pregunta: ¿Es correcto “El jugador llama James Rodríguez”, como dice un comentarista de radio?, Leonardo Coral Prada.



Respuesta: El DLE registra 13 significados del verbo llamar.



Uno de ellos es ‘tener el nombre de denominación que se expresa’. Para este caso advierte que es pronominal.



Eso quiere decir que se conjuga con los pronombres me, te, se, nos y os, “me llamo Fernando”, “te llamas Leonardo”, “se llama James”.



Estos pronombres se usan para indicar que la acción recae sobre el sujeto de la misma, “se volvió un 8”, y para el impersonal, en el caso de “se”, “se tendrá en cuenta” (distinto del personal, “tendremos en cuenta”).



Además, los llamados verbos pronominales deben conjugarse con “se”, sin la condición mencionada, “James se agachó” (no “James agachó”), “el ejército se acuarteló” (no “el ejército acuarteló”). Para que quede más claro, “El jugador se llama James” no significa solo que él se llame a sí mismo James, sino que ese es su nombre.



Agua suspendida



Cita: “Habitantes de Cali que tenían suspendido el agua” (TV).



Comentario: La palabra agua es de género femenino, como bien se advierte en locuciones como “deliciosa agua aromática” (no “delicioso agua aromático”) y “¿agua fría o agua templada?” (no “frío” ni “templado”).



El plural no deja ninguna duda, “las aguas mansas”, “aquellas aguas paipanas”. La frase del noticiero de TV acomodada al género correcto queda “Habitantes de Cali que tenían suspendida el agua” (no “suspendido”).



Ahora bien, ¿por qué “el agua” y no “la agua”? Porque a palabras femeninas que empiezan por “a” tónica se les antepone artículo masculino, para evitar la cacofonía (‘mal sonido’), “el agua”. También se debe decir “un agua” (no “una”), “algún agua” (no “alguna”) y “ningún agua” (no “ninguna”).



Fernando ávila

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52

Preguntas: feravila@cable.net.co​