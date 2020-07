¿Por qué se debe escribir 'ciberlunes' y no 'cyberlunes'?

En las instrucciones sobre el derecho a retracto, se oyó esta: “Usted debe hacer una reclamación directa”. El funcionario lo dijo con total propiedad, “reclamación”.



Hoy, sin embargo, está ya admitida por la RAE la opción “reclamo”. Antes, reclamo era solo el ‘sonido con el que un ave llama a otra’. En el DLE se agregó la acepción número 10 de reclamo: ‘oposición o contradicción que se hace a algo considerado injusto’.

En consecuencia, ya no es incorrecto usar la palabra reclamo con ese sentido, que es la que se usa en Colombia, como se ve en el repetido anuncio “Quejas y reclamos” o en la sigla de Colombia Compra Eficiente, PQRSD, cuyo desarrollo es ‘peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncios’.



Ciberlunes



En cuña radial se oyó en días pasados la palabra cyberlunes, pronunciada en perfecto inglés la primera parte de la palabra, /sáiber/. Es un híbrido innecesario, pues en español existe el prefijo ciber-, pronunciado /síber/, que se usa en voces como ciberespacio, cibernauta, y que perfectamente puede usarse en ciberlunes.



Si es el caso



Citas: “Emita la factura y, si es del caso, rectifique después” (entrevista radial), “Fotocopia del documento de identidad del comerciante y, si es del caso, del apoderado” (instrucciones CCC). Comentario: Cuando se da una indicación condicionada, esa condición no se expresa con la secuencia “si es del caso”, sino con la secuencia si es el caso, “Revisar, corregir y/o modificar, si es el caso, y avalar los actos” (Concejo de Bogotá), o con la locución si acaso, “Si acaso viene gente, yo aviso” (DLE).



Desasustó



Cita: “El alcalde Medellín desasustó a la gente” (análisis radial). Comentario: El verbo desasustar puede ser rebuscado, pero no está mal construido. Se compone del prefijo des-, que indica ‘negación’, desacatar, desatender, y el verbo asustar, ‘producir susto’. La comentarista podría haber optado por “sacó del susto a la gente”, “le quitó el susto a la gente” u otra forma más sencilla.

93.000



Cita: “93 mil sería el número de inmigrantes colombianos irregulares en España”. Mejor: “93.000...”. La combinación de arábigo y palabra es válida cuando después del arábigo va un sustantivo, por ejemplo, 93 billones, 93 millones, 93 millares. No es válida con adjetivo, como aparecen en los billetes, “20 mil pesos”, “50 mil pesos”, o en el recuadro citado, “93 mil”.



Genialidades



El Megacerebro del sábado pasado fue, como de costumbre, pródigo en pistas geniales. “informa al contrario”: traidor; “planta al contrario”: frentea; “libra de un peso”: obvia; “empresa de libros”: epopeya; “derecho izquierdo”: laboral; “una dos”: case; “seguro de accidentes”: incólume; “feo y con ganas”: desdén. ¡Una verdadera diversión cerebral!



FERNANDO ÁVILA

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila5

Preguntas: feravila@cable.net.co