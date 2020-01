¿Por qué rap sí está en el diccionario y 'hip hop' no?

En La época del rap de acá, nuevo libro de Santiago Cembrado, se usan los términos rap y hip hop. Rap ya figura en el DLE, 2014, como ‘estilo musical de origen afroamericano que, con un ritmo sincopado, la letra, de carácter provocador, es más recitada que cantada’. En cambio, hip hop brilla por su ausencia. Siendo una manifestación cultural tan arraigada en Bogotá, el hip hop debería estar presente en el DLE. Y no como voz inglesa, sino como palabra española, que no se pronunciaría ip-op, sino jip-jop, pues la Academia admite en nuestro idioma la pronunciación de la h como j, en voces nuevas como harakiri, hándicap, hámster.

Conmemoración mía



Pregunta: En la frase “Haced esto en conmemoración mía”, ¿el posesivo “mía” está bien empleado?, Jorge Restrepo Potes.



Respuesta: Sí, Jorge. Se consideran incorrectas locuciones en las que “mío” o “mía” van después de adverbio, como “detrás mío”, “delante mío”, que el mismo computador corrige automáticamente, “detrás de mí”... En cambio, se consideran correctas locuciones en las que “mío” o “mía” van después de sustantivo, “en torno mío”, “en conmemoración mía”.



Huérfano



Pregunta: ¿Por qué “huérfano” se escribe con h, si “orfandad” es sin h?, Elsie de Ramírez.



Respuesta: Porque antiguamente se confundían la u la v en la escritura. Entonces, se escribía “uérfano” o “vérfano”. Para diferenciar el sonido ue del sonido ve, se estableció que para el primero iría una h antes, “hvérfano” o “huérfano”.



Esa h indicaba que la letra que le seguía era la vocal. Cuando se hizo definitiva la diferencia gráfica de la u y la v, por inercia se siguió escribiendo “huérfano”. Por esa misma razón, van con hache inicial, hueco, huelga, huella, huerta, hueso, hueste...



Vandalizar



Análisis: El nuevo término vandalizar se ha utilizado desafortunadamente para encubrir actividades delictivas de grupos de personas con malas intenciones. Ya no se dice destruir, arrasar, dañar, sino vandalizar, uno más de los verbos que se convierten en eufemismos. Por eso no se habla de ladrones, sino de amigos de lo ajeno, o de retención y no de secuestro. Se pretende minimizar el delito, Fernando Arango Guarín.



Comentario: Tiene usted toda la razón, y le agrego otro recurso frecuente: hurto en vez de robo. El DLE distingue hurto, ‘sin violencia’, de robo, ‘con violencia’. Para la ley colombiana solo hay hurto.



Ledes



Pregunta: ¿Para la sigla inglesa LED (light-emitting-diode) es válido ledes o luces ledes?, Michel Osorio A.



Respuesta: Sí, es una de las nuevas palabras con registro en el DLE: led, ‘diodo semiconductor que emite luz cuando se le aplica tensión’. Su plural es ledes.



