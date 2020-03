¿Por qué no se puede decir exabogado, exingeniero, exfutbolista?

Ricardo Gómez León se queja de la locución “completamente gratis”, muy frecuente en cuñas y comerciales.



Comentario: No olvidemos que entre las varias opciones para expresar una idea está la figura llamada pleonasmo, que acude a palabras innecesarias para el significado, pero enriquecedoras de la fuerza expresiva de la idea, “Lo vi con mis propios ojos”, “Dígamelo a mí”, y también tenemos la figura llamada hipérbole, que acude a la exageración, por aumento, “Es más viejo que Matusalén”, o por disminución, “No hizo nada de nada”. En la expresión “completamente gratis” hay algo de esas dos figuras retóricas, que la hacen válida.

El lenguaje demasiado asertivo, demasiado justo, empobrece la comunicación.



De acuerdo a



Jaime Rohenes se queja del uso cada vez más frecuente de la locución “de acuerdo a”. Comentario: La Academia admite hoy este giro, que hasta hace unos años estaba condenado como anglicismo (according to), “de acuerdo a lo establecido por la ley”, “de acuerdo a la vieja costumbre holandesa”..., pero se pide no usarlo referido a personas. Para no escribir el erróneo “de acuerdo a Kiyosaki”, se puede optar por “según Kiyosaky”.



Rocanrol



Uno de los titulares de EL TIEMPO dice “Por lo que pasa el reguetón, pasaron la cumbia y el rocanrol”. Comentario: Es muy agradable para los defensores del buen uso de la lengua ver un titular como este. En él aparecen las palabras reguetón y rocanrol, tal como se deben escribir en nuestro idioma. Los medios informativos, según la clásica enseñanza, deben informar, formar y divertir. Y justo dentro del ítem de formar, está la enseñanza de la correcta escritura de las palabras. Bienvenidas las formas reguetón y rocanrol, como adaptaciones españolas de las expresiones inglesas reggaeton y rock and roll.



ONG



En infografía sobre la confianza en las instituciones, una de las categorías es “Fundaciones u ONGs”. Comentario: Las siglas no tienen variación para el plural. Se escribe “una ONG” y “muchas ONG”, aunque se pronuncie “muchas oenegés”. Es uno de los pocos casos en que la Academia admite diferencia entre pronunciación y escritura.



Ex-



Álvaro Bayona Martínez nos recuerda que, así como no se dice exabogado, exingeniero, excontador, no debería decirse exfutbolista. Comentario: Tiene razón. El prefijo ex-, que significa ‘que dejó de ser’, se aplica a cargos, exgerente, exministro, expresidente, pero no a profesiones. En consecuencia, más que exfutbolista, puede ser, por ejemplo, “exarquero del Arsenal”, “exdelantero del DIM”, “ex-10 de la Selección Colombia”.



Hay



Funcionaria del estado de la Florida decía en entrevista de TV: “Así vamos a saber cuántos habemos en Miami”. Mejor: “Cuántos hay...”, “Cuántos somos...”, “Cuántos habitantes tiene Miami”.



